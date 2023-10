Elisabetta Canalis ed Enrico Papi nuova coppia, ma solo in tv: paparazzati a Roma mentre girano lo spot del nuovo programma che li vedrà protagonisti come conduttori

Fonte: IPA Elisabetta Canalis alla Milan Fashion Week: più bella oggi che a 20 anni

Elisabetta Canalis ed Enrico Papi, la strana coppia che non ti aspetti. I due sono stati paparazzati insieme a Roma: lei super sensuale in top, micro gonna e stivaloni al ginocchio, lui in tenuta casual, complici e sorridenti.

Fonte: IPA

In realtà il duo era impegnato nello spot del nuovo programma che li vedrà protagonisti insieme: Titl – Tieni il tempo. E tra sorrisi e risate a bordo di una Fiat 500 color rosso, Eli ha letteralmente bloccato il traffico.

Fonte: IPA

Elisabetta Canalis il ritorno in tv con “Titl – Tieni il tempo”

Elisabetta, che da quando si è separata dal marito Brian Perri è sempre più spesso in Italia, tornerà in tv con un nuovo programma a fianco di Marco Mazzoli, Paolo Noise e Peppe Vessicchio. Oltre appunto ad Enrico Papi. Il game musicale andrà in onda dal prossimo 15 novembre.

Come ha spiegato Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali 2023, TILT Tieni il Tempo si presenta come un gioco televisivo dove alcune celebrità si sfidano attorno al tema della musica, un po’ sulla falsariga di Name That Tune – Indovina la Canzone.

Elisabetta Canalis, foto super sensuali su Instagram

E mentre prepara il suo ritorno sul piccolo schermo, Eli continua a deliziare i fan con scatti super audaci sui suoi profili social, che mandano in estasi i follower e la confermano una delle più belle conduttrici e showgirl italiane, a dispetto dei suoi 45 anni compiuti. “Sei meglio di tante colleghe ventenni” le scrivono nei commenti. E come non dar loro torto