Enrico Papi torna al lavoro dopo l'”Isola” e soffia il posto a Barbara D’Urso

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Dall’indiscrezione siamo giunti alla conferma: La Pupa e il Secchione è previsto nei palinsesti 2023/2024, ma alla conduzione non c’è Barbara D’Urso. Chi prende il suo posto? Enrico Papi, reduce dall’avventura in veste di opinionista all’Isola dei Famosi, dove ha confermato la sua personalità e il suo talento. Ormai, sembra sempre più chiara la rivoluzione Mediaset in atto, la stessa che ha visto Belen Rodriguez lasciare due dei programmi di punta, ovvero Tu Sì Que Vales e Le Iene.

La Pupa e il Secchione, Enrico Papi al posto di Barbara D’Urso

Il ritorno de La Pupa e il Secchione, uno degli show più apprezzati di Mediaset, è stato piuttosto gradito dal pubblico, ma la conduzione di Barbara D’Urso non ha convinto pienamente. Ha pagato forse lo scotto di un programma lontano dal suo modo di condurre. Va da sé che lo show richiede una certa leggerezza e un certo piglio ironico, due caratteristiche che invece Enrico Papi ha confermato in qualità di opinionista all’Isola dei Famosi, al fianco di Vladimir Luxuria.

Ad avere lanciato dapprima l’indiscrezione e ora la conferma è DavideMaggio: Papi avrebbe di fatto accettato di essere presente nello studio dell’Isola a patto di riprendersi La Pupa e il Secchione in seguito. Esclusi ripensamenti dell’ultimo minuto, che ovviamente possono sempre esserci, sarebbe già confermato nei palinsesti 2023/2024 di Mediaset.

Il ritorno di Enrico Papi alla conduzione de La Pupa e il Secchione

Nel lontano 2006, infatti, ad avere tenuto a battesimo La Pupa e il Secchione è stato lo stesso Papi, al fianco di Federica Panicucci. Il format dello show è praticamente cucito su misura sul conduttore. Poi, è tornato nel 2010 con Paola Barale. E ora, dopo aver terminato l’Isola, è prontissimo per rimettersi in gioco. “La Pupa e il Pecchione l’ho inventato io su misura con Simona Ercolani”, ha detto Papi nel 2018.

“È proprio sbagliato, è come quando Mammucari ha rifatto Sarabanda, un altro programma nato con me. Non ero solo il conduttore, ma il creatore. È un errore”. E adesso ha la possibilità di porre rimedio dopo il flop della D’Urso, definito dallo stesso Pier Silvio Berlusconi come “Un esperimento riuscito a metà”.

Il successo di Enrico Papi all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è praticamente appena terminata, ma Enrico Papi è di nuovo al lavoro, ovviamente. Durante la sua carriera, ha dato sempre prova di saper prendere le redini di qualsiasi programma – come dimenticare Sarabanda? – con un certo piglio per la cronaca rosa e il gossip.

Aspetto confermato anche dalla Blasi durante un’intervista a Sorrisi e Canzoni: “Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti”. Proprio per questo, per Pier Silvio Berlusconi non deve essere stato difficile accettare il “cambio”.

La rivoluzione a Mediaset è ormai in atto da tempo, sebbene in sordina: abbiamo già visto gli interventi di Pier Silvio Berlusconi nel corso del GF Vip, e la nuova edizione dell’Isola, nonostante qualche highlights, non ha convinto pienamente. C’è sempre più il desiderio di ridurre il trash e di puntare sulla qualità. Ha insospettito anche “l’addio” di Belen Rodriguez a due programmi, ovvero Le Iene e Tu Sì Que Vales a pochi giorni dai funerali di Silvio Berlusconi. A svelare come è andata è stato lo stesso Fabrizio Corona.