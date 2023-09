Fonte: Ansa “Don Matteo”, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

Ketty Roselli non ce l’ha fatta. È morta a soli 51 anni l’attrice volto di alcune delle serie tv più amate della televisione italiana. Prima tra tutte Don Matteo, ma anche CentoVetrine e Nero a Metà. Si è spenta il 30 settembre 2023, a Roma, dopo una lunga malattia. Una notizia che ha lasciato sia i fan sia i colleghi nel dolore e nella sorpresa. Sono stati in tantissimi a dedicarle un pensiero, un saluto, un ricordo.

Una donna ricca di entusiasmo e di talento, sempre pronta a porgere la mano a chi ne aveva bisogno.

Ketty Roselli morta a Roma: chi era e le cause dell’addio

Ketty Roselli era nata a Torino il 13 settembre del 1972. Aveva iniziato la sua carriera artistica nel 1996 comparendo in televisive come ballerina in Luna Park, Carramba che sorpresa, Per tutta la vita e Ma il cielo è sempre blu. Nel 2000 fece il suo ingresso a teatro e recitò in musical famosi ed amati come l’opera rock Jesus Christ Superstar, Febbre del sabato sera e Grease. Comparve anche in Serata d’onore insieme a Gigi Proietti e in Sweet Charity con Lorella Cuccarini.

Pochi sanno che dal 2006 fu la voce narrante di alcuni documentari sul ’68, trasmessi da Tele Roma. Dal 2009, poi, il meritato successo nelle serie tv più amate. Entrò a far parte del cast della soap opera CentoVetrine nel ruolo della dottoressa Flavia Cortona. Poi le interpretazioni in Don Matteo e Nero a Metà, con Claudio Amendola.

A portarla via una grave malattia, con la quale ha perso, purtroppo, la sua lunga battaglia, come raccontato dagli affetti più cari dell’attrice. L’artista lascia il suo pubblico all’età di 51 anni. I funerali di Ketty Roselli avranno luogo a Roma il 2 ottobre presso il teatro Marconi alle ore 11 con rito buddista.

Il cordoglio degli amici di Ketty Roselli su Instagram

Ketty Roselli ha dunque lasciato il suo pubblico, dopo una lunga malattia. A darne il triste annuncio gli amici dell’attrice con un lungo post, condiviso sull’account Instagram dell’attrice. Gli affetti più cari di Ketty Roselli hanno raccontato la sua battaglia, ricordandola per la sua grande voglia di vivere: “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro”. Si legge inoltre nel post: “Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro”.

Tanti i commenti di commiato, postati sotto il triste annuncio. Tra questi anche il cordoglio del collega di CentroVetrine Pietro Genuardi. L’attore ha voluto esprimere lo sgomento per la precoce perdita: “Non è possibile”. Anche Andrea Dianetti ha voluto lasciare il suo saluto all’attrice scomparsa.