Fonte: Getty Images Alessandro e Paola Gassman

L’attrice Paola Gassman è morta a Roma all’età di 78 anni. Figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, sorellastra di Alessandro, Jacopo e Vittoria, la sua vita è stata dedicata in gran parte al teatro. Ad annunciare la scomparsa è stato il compagno Ugo Pagliai: da tempo, Paola lottava contro la malattia. Il fratello Alessandro le ha voluto rivolgere un ultimo saluto sui social: “Ciao, sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”.

Paola Gassman è morta a 78 anni

Il mondo del teatro è in lutto per la perdita di Paola Gassman, che si è spenta a 78 anni: la notizia, confermata dal compagno di una vita, Ugo Pagliai, insieme ai figli Tommaso e Simona, oltre alla famiglia, ha generato un enorme moto di affetto nei confronti dei Gassman. Figlia dell’indimenticabile Vittorio, grande protagonista della scena teatrale, da quanto si è appreso negli ultimi anni Paola lottava contro la malattia.

La sua lunga carriera è stata sempre associata al teatro, fatta eccezione per alcune apparizioni in commedie e sceneggiati in TV. Nata a Milano, figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, ha coltivato la sua passione frequentando l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dove proprio qui ha conosciuto l’ex marito Luciano Virgilio, con cui ha avuto la figlia Simona. Il matrimonio è durato solamente 6 mesi. Dopo essere entrata nella compagnia Brignone-Pagliai, ha conosciuto il compagno Ugo, con cui ha in seguito fatto coppia fissa non solo in teatro, ma anche nella vita. Insieme hanno portato avanti la ditta teatrale Pagliai-Gassman, mettendo in scena i grandi nomi del teatro, come Luigi Pirandello, Carlo Goldoni e William Shakespeare.

L’ultimo ricordo del fratello Alessandro Gassman

Dopo la notizia della scomparsa, Alessandro Gassman ha rivolto un ultimo pensiero e ricordo alla sorella Paola su X (ex Twitter). Parole intense per l’amata sorella, raccontando molto di lei e della sua personalità: è sempre stata la più saggia dei figli, ma anche “la più rassicurante, equilibrata e simpatica”.

