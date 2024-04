Chi è Ugo Pagliai, il compagno di Paola Gassman

Fonte: Getty Images Ugo Pagliai e Paola Gassman

Ugo Pagliai è un noto attore e doppiatore italiano. L’artista, infatti, è stato protagonista di diverse produzioni teatrali e cinematografiche, ma è noto al grande pubblico anche per alcuni ruoli da protagonista di sceneggiati televisivi che hanno riscosso grande successo. Ugo Pagliai, infatti, è stato il misterioso Lawrence d’Arabia in Ross, ma anche la sua voce è nota, grazie ai suoi lavori da doppiatore.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ugo Pagliai ha vissuto una lunghissima storia d’amore con Paola Gassman, scomparsa a Roma il 10 aprile 2024. Il loro è stato un amore solido e indimenticabile.

Ugo Pagliai, la carriera del compagno di Paola Gassman

Ugo Pagliai è nato il 13 novembre 1937 a Pistoia. Il compagno della compianta Paola Gassman ha cominciato la sua carriera artistica nel mondo della recitazione nel 1956, quando ha decise di trasferirsi a Roma, dopo le prime esperienze lavorative come commesso e cantante. Nella capitale l’attore cominciò a formare il suo talento artistico, istruendosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove ha conosciuto anche l’amore della sua vita, Paola Gassman, scomparsa il 10 aprile 2024.

I primi passi sul palcoscenico di Ugo Pagliai arrivarono dal 1962 in avanti, quando l’attore fu protagonista di alcune rappresentazioni teatrali sia a Genova, che a Roma, ma anche in Abruzzo. In seguito, insieme alla compagna, Paola Gassman, ha deciso di fondare la una compagnia teatrale che lo renderà protagonista di opere di autori importanti.

Nel 1961, però, comincia anche la sua carriera televisiva, sempre come attore. Ugo Pagliai è Lawrence d’Arabia in Ross del 1969, ma è protagonista anche di altri sceneggiati televisivi come L’amaro caso della baronessa di Carini degli anni ’70. L’artista è protagonista anche di diverse pellicole cinematografiche e ha all’attivo anche dei lavori come doppiatore, tra cui, soprattutto, Cars 3, per cui Ugo Pagliai ha prestato la voce a Doc Hudson. Nel 1988 l’attore ha ricevuto il premio Flaiano alla carriera.

Ugo Pagliai, l’amore per Paola Gassman

Paola Gassman, scomparsa il 10 aprile 2024 dopo una lunga malattia, è stata il vero amore della vita di Ugo Pagliai. I due si sono conosciuti durante la loro formazione all’accademia di arte drammatica: “Ricordo esattamente com’era vestita: bellissima allora, così come lo è ancora oggi, con qualche anno in più. Dissi tra me e me: che bellezza questa ragazza! Anche io ero carino, all’epoca, e avevo delle corteggiatrici”. Ma la figlia d’arte preferì sposare un altro compagno di accademia, Luciano Virgilio, con cui il matrimonio durò solo pochi mesi.

Come raccontato dalla stessa Paola Gassman al Corriere della sera, i due, dopo al fine del matrimonio di lei, si sono rincontrati per non lasciarsi mai più, ma non hanno mai celebrato le loro nozze: “Ci rincontrammo dopo tre anni… Ero scioccata dalle prime nozze, durate solo sei mesi, e restia a celebrarne altre. Ugo più restio di me. Ci siamo detti più volte: poi lo facciamo… Ormai è una questione scaramantica: perché dobbiamo cambiare lo stato delle cose, dato che finora è andata così bene?”.

Ugo Pagliai e Paola Gassman sono stati insieme per oltre 50 anni e dal loro amore è nato Tommaso, secondogenito dell’attrice, dopo l’arrivo di Simona, avuto dall’ex marito.