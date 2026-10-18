Amici 26, le pagelle: Ambra Angiolini in lacrime (8), Maria De Filippi consola il concorrente disperato (9)

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Le lacrime di Ambra Angiolini, le battute di Alessandra Celentano e la sensibilità di Maria De Filippi: Amici 26 è finalmente entrato nel vivo, con i concorrenti pronti a esibirsi di fronte ai professori di questa edizione. Dopo la primissima puntata, la classe dello show sta iniziando a formarsi. Nel corso della settimana infatti i professori, dopo aver ascoltato per la prima volta i concorrenti selezionati, hanno avuto modo di confrontarsi con i ragazzi, scegliendo se dargli un banco nella scuola oppure no.

Arriva il pattinaggio artistico a rotelle. Voto: 6

La puntata del 18 ottobre di Amici 26 si è aperta con una delle grandi novità di questa edizione. Stiamo parlando dell’inserimento di nuove discipline oltre al ballo e al canto. Nella prima puntata Maria De Filippi aveva svelato i concorrenti di judo e pugilato. Nel secondo appuntamento è stata la volta della terza disciplina sportiva, ossia del pattinaggio artistico a rotelle. Dopo una esibizione straordinaria di fronte alla giuria artistica dello show, Maria De Filippi ha presentato al pubblico Alex.

“Questo studio davvero toglie il fiato Maria, non lo avevamo ancora visto, poi vedere questi pattinatori è un gran bello spettacolo”, ha commentato Lorella Cuccarini, visibilmente emozionata.

Il giovane pattinatore avrà un banco nella scuola più famosa d’Italia, ma per mantenerlo dovrà vincere le sfide con altri sportivi che si presenteranno per sfidarlo. A consegnare la maglia ad Alex è stato Luca Lucaroni, pluricampione mondiale in questa disciplina. Forse è ancora presto per capire cosa accadrà nella scuola grazie a queste novità e se piaceranno davvero al pubblico. Il giudizio, con molta probabilità, arriverà nelle prossime settimane e con il tempo. Staremo a vedere. Voto. 6

Alessandra Celentano e Maria De Filippi, i battibecchi accendono la puntata. Voto: 7

Amici non sarebbe lo stesso senza Alessandra Celentano che è diventata, nel corso degli anni, il volto del programma. I suoi scambi di battute con Maria De Filippi sono frequenti, pungenti e divertentissimi. La conduttrice si diverte a stuzzicare l’insegnante di ballo che, con il tempo, è diventata anche una delle sue più care amiche.

“Sei disattenta”, l’ha ripresa Maria De Filippi all’inizio dello show, accendendo subito uno scambio interessante. Per tutta risposta la Celentano ha rivelato di aver pattinato sul ghiaccio: “Ho anche lavorato con grandi pattinatori”, ha detto, spingendo alla conduttrice a chiederle di svelare le sue doti in questa disciplina. Anche l’arrivo di Anbeta Toromani ha permesso di dare vita a battute e frecciatine divertentissime.

Claudio Santamaria giudice di canto. Voto: 6

Claudio Santamaria è il giudice che ci serviva in questa seconda puntata di Amici 26. Sensibilità, ma anche sincerità, sono gli elementi che hanno caratterizzato i giudizi dell’attore, arrivato nello studio fra applausi e grida del pubblico. Voto: 6

Anbeta Toromani è la villain che ci serviva. Voto: 7

Nella seconda puntata di Amici 26, Maria De Filippi ha voluto in studio Anbeta Toromani. Un volto molto conosciuto e amato della trasmissione. Ballerina e insegnante di danza, Anbeta è stata fra le concorrenti della seconda edizione del celebre talent show, arrivando seconda grazie al talento e ad un carattere di ferro. Oggi è una ballerina conosciuta al livello internazionale, prima ballerina in diversi teatri fra cui il Teatro nazionale dell’opera e del balletto di Tirana, ma anche il Teatro Nazionale Slovacco, lo Sferisterio di Macerata, il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo.

Scelta come giudice per la sezione Ballo, Anbeta ha la capacità di catalizzare l’attenzione, grazie ad un carattere fortissimo e ai suoi giudizi spesso taglienti. Seria e sincera, la ballerina ha dato i suoi voti ai concorrenti.

“Cattiverie gratuite mai – ha affermato -. La Celentano? Sta bene, solo i capelli più bianchi. Ha deciso così”. La presenza di Anbeta ha permesso a Maria De Filippi di creare un nuovo botta e risposta con Alessandra Celentano. “Il latino è indicato per Alessandra”, ha commentato la conduttrice. “Evidentemente non fai ridere”, è stata la secca replica dell’insegnante di danza.

Anbeta, con il suo modo di fare schietto, è riuscita a portare pepe in questa puntata di Amici. Ci piacerebbe vederla più spesso, magari nel ruolo di insegnante rigida e difficile, soprattutto ora che Alessandra Celentano sembra essersi un po’ “ammorbidita”. Voto: 7

Ambra Angiolini in lacrime per la ballerina Clara. Voto: 8

In tanti hanno criticato la scelta di Ambra Angiolini come insegnante di danza ad Amici 26. Ma la scelta di Maria De Filippi, soprattutto in questa puntata, si è dimostrata più che azzeccata. Ambra sa regalare allo show l’emozione che serve. Sceglie i concorrenti da sostenere “con la pancia”, puntando su ciò che prova, senza nascondere i suoi sentimenti, ma raccontandosi con grande sincerità.

Il suo è un tifo vero, sentito e straordinario. “Tifa come se fosse allo stadio”, dice qualcuno, raccontando l’emozione di Ambra. Alla fine l’attrice piange di fronte all’esibizione di Charli, emozionandosi per la sua coreografia. La Angiolini si lascia andare, vivendo appieno il momento, e anche la ballerina piange. Voto: 8

Maria De Filippi consola il concorrente eliminato. Voto: 9

Maria De Filippi resta il grande motore del programma. Da grandissima professionista qual è, sa dosare i tempi, dire le cose giuste nel momento perfetto e lasciare spazio sia ai professori che ai concorrenti. Così quando Posniak non viene scelto da Rudy Zerbi, sciogliendosi in un pianto disperato dopo la sua esibizione, Maria lo consola, con la capacità di usare le frasi giuste, con delicatezza e al tempo stesso una grande saggezza. Maria resta l’amica e il mentore che tutti vorremmo, con la sua umanità che traspare attraverso lo schermo, avvicinandola al pubblico come nessun altro. Voto: 8

La classe di Amici 26: chi ha ottenuto il banco

Dopo la primissima puntata, Amadeus ha scelto di confermare il banco a ben quattro allievi: Kashemere, Nicolò, Tiaso (scelto anche da Samurai Jay) e Saitta. Ambra Angiolini ha confermato il banco di Napo e Charli. Samurai Jay invece lavorerà con Aura e Erness. Anna M. è stata scelta da Alessandra Celentano, Anna A. ha ottenuto il banco con Lorella Cuccarini, infine la cantante Shari lavorerà con Rudy Zerbi.