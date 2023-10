Alessandro d’Asburgo-Lorena e Natacha Roumiantzeff-Pachkevitch, il primo Royal Wedding d’autunno

Grande festa in Belgio per il primo royal wedding d'autunno. L'Arciduca Alessandro d'Asburgo-Lorena ha sposato la bellissima Contessa Natacha Roumiantzeff-Pachkevitch lo scorso 29 settembre, con una festa all'insegna della semplicità in cui a far da protagonista è stato unicamente il loro grande amore. Una coppia giovane e felice che ha pronunciato il fatidico Sì alla presenza delle famiglie e delle persone più care.