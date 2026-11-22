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Ufficio stampa Fascino Maria De Filippi conduce "Amici"

Domenica si torna nella scuola di Amici, dove il percorso degli allievi continua tra prove, sfide e qualche inevitabile confronto. La puntata di oggi, 22 novembre riserva anche momenti più leggeri, con una sorpresa speciale e il ritorno di un’ex allieva che il pubblico ha imparato a conoscere proprio sul palco del talent. Le anticipazioni.

“Amici”, anticipazioni della puntata del 22 novembre

La nuova puntata di Amici si apre con una sorpresa speciale per Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha pensato a un momento tutto per lei per festeggiare i suoi 60 anni, compiuti lo scorso 17 novembre. Un’occasione per mettere da parte, almeno per qualche momento, le consuete discussioni della scuola e concedersi un po’ di festa.

L’atmosfera torna però presto quella di sempre, tra esibizioni e giudizi. Questa settimana a osservare da vicino il lavoro degli allievi ci sono due ospiti d’eccezione: Carlo Verdone, chiamato a valutare la gara di canto, e Irma Di Paola, che si occupa invece del ballo.

E proprio intorno alle prove non mancano le occasioni di confronto tra i professori. Rudy Zerbi torna ad avere delle discussioni con Amadeus, mentre Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si ritrovano ancora una volta su posizioni differenti a proposito di un compito assegnato a Riccardo. Anche questa domenica il clima in studio non è privo di momenti movimentati.

Come sempre, il programma lascia spazio anche le sfide, un appuntamento che per gli allievi può fare la differenza nel percorso all’interno della scuola. I Jed sono chiamati a difendere il proprio banco davanti al musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco, mentre per India arriva un nuovo confronto sul tatami, con la sua seconda sfida di judo.

Anche Nicolò e Charli sono al centro delle dinamiche della puntata e dovranno fare i conti con il loro percorso. Per qualcuno, dunque, la domenica porta con sé prove da affrontare e nuovi interrogativi sul futuro nella scuola.

“Amici”, Sarah Toscano torna da Maria: gli ospiti della puntata

Come di consueto, il palco di Amici è anche l’occasione per ritrovare alcune vecchie conoscenze della scuola. Questa domenica Maria De Filippi riaccoglie Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione del talent nel 2024. Per la cantante è un ritorno nel luogo in cui tutto è cominciato, questa volta da ospite e con una nuova canzone da presentare.

Sarah si esibisce con Affinché Nessuno Ci Cancelli, il singolo pubblicato lo scorso 6 novembre. Un’occasione per ritrovare il pubblico che l’ha sostenuta durante la sua esperienza nel programma e raccontare, attraverso la musica, un nuovo capitolo della sua carriera.

Ma Sarah non è l’unica ospite musicale della domenica. Sul palco arrivano anche Napoleone e Amelie, che presentano Innamorati al piano bar, il loro nuovo singolo.

“Amici”, quando e dove vedere la puntata

Dopo l’appuntamento eccezionale del sabato della scorsa settimana, Amici torna alla sua consueta collocazione domenicale. La nuova puntata va in onda oggi, domenica 22 novembre, a partire dalle 14.00, su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione.

Per chi non riuscisse a seguire il talent in televisione, sarà possibile recuperare la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili gli appuntamenti precedenti del programma.