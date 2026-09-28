A volte basta un solo colpo di forbici per annunciare al mondo che le regole del gioco non sono affatto cambiate: è stata esattamente questa la strategia di Taylor Swift ai VMAs 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Taylor Swift ai Video Music Awards 2026

Una notte da record, sia per il mondo della musica che per quello della moda: sì, perché ai Video Music Awards 2026 Taylor Swift non si è limitata a scrivere un’importantissima pagina della storia, diventando l’artista più premiata di sempre con ben trentuno statuette totali, ma si è presentata con un look da capogiro. E non solo.

La popstar ha infatti scelto il palco più prestigioso dell’anno per presentarsi al mondo sotto una luce completamente diversa, lasciando tutti a bocca aperta con un taglio nuovo di zecca. Pare che i tempi della lunga chioma dorata e fluente siano definitivamente finiti.

Sul nuovo caschetto con frangia di Taylor Swift ai VMAs 2026: che sia lui il taglio dell’autunno?

Proprio come per Madonna, i Video Music Awards 2026 per Taylor Swift sono stati un assoluto trionfo e un po’ ce lo aspettavamo: aggiungendo l’ennesimo grande traguardo alla sua già lunga lista di riconoscimenti, la cantautrice statunitense ha ricevuto i premi Artist Director Honors, Video of the Year per The Fate of Ophelia e Best Direction per Opalite, presentando inoltre in anteprima il videoclip del suo nuovo singolo, Patient Zero, estratto dall’album The Life of a Showgirl: The Encore, inedita versione del disco pubblicato un anno fa.

A condire questa serata ricca di successi non è stato soltanto l’abito da sogno di cui tutti parlano, il corset dress a dir poco scultoreo, nero e argento, firmato Tamara Ralph, ma anche una sorprendente trasformazione.

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Al posto della lunga chioma dorata di sempre, ecco spuntare a gran sorpresa un taglio significativamente più corto: un long bob, ossia un caschetto medio, in questo caso specifico liscio, scalato e corredato di frangia piena, biondo cenere. Variazione di colore, questa, che per quanto sottile è riuscita a donare una tridimensionalità e una profondità del tutto nuove alla capigliatura della popstar.

Parliamo di un hairstyle che, ben strutturato, come da definizione si ferma appena oltre la linea delle spalle, mantenendo una texture lineare, fluida e dinamica. La frangetta, invece, tratto inconfondibile del suo signature look, si è vista proposta per l’occasione in una versione “bowl cut”, bombata e compatta, a dialogare in modo armonico con la linearità del carré, incorniciando lo sguardo in modo delizioso.

Eyeliner grafico e labbra nude: anche il beauty look sorprende

A completare e valorizzare questo inedito taglio corto autunnale è intervenuto poi un make-up grafico e luminoso: se la chioma era tutta nuova, la linea netta di eyeliner era quella di sempre. Sulla palpebra mobile, stavolta, brillava però un ombretto bianco perlato, dall’effetto traslucido, che le amplificava lo sguardo grazie ad un contrasto deciso.

Ma attenzione, perché i colpi di scena non sono ancora finiti: probabilmente per non sovraccaricare l’insieme, le labbra hanno rinunciato al loro classico rossetto rosso fuoco per vestirsi, giusto il tempo di una notte, di un sobrio ed elegante nude rosato, dalla finitura opaca. Il risultato finale? Un beauty look d’impatto, sofisticato e maturo, destinato non solo a dettare tendenza per tutta la stagione ma anche ad entrare nella storia, insieme alle trentuno statuette.