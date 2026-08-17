Taylor Swift cambia look, il nuovo taglio riporta indietro nel tempo. E i fan pensano già a una nuova era

IPA Taylor Swift

Una delle personalità più chiacchierate dell’anno, non solo per il matrimonio da sogno di cui sappiamo ben poco. Taylor Swift è uscita da un club privato di Londra con i capelli più corti degli ultimi dieci anni, e nel giro di pochi minuti internet aveva già deciso cosa volesse dire. Lunghezza appena sotto le spalle, frangia piena al suo posto, rossetto rosso d’ordinanza. Tre giorni dopo si è presentata al matrimonio di due amici con lo stesso taglio, portato a onde morbide. Il paragone è scattato subito: era 1989.

Il taglio visto prima a Londra, poi a un matrimonio inglese

La prima apparizione risale alla notte tra il 12 e il 13 agosto. Taylor Swift lascia Annabel’s, club londinese per soli soci, in compagnia di un’amica: minidress a fiori lilla e rosa firmato Delphine, tacchi Aquazzura, micro bag Christian Louboutin. E una chioma che fino a poco prima arrivava a metà schiena e adesso si ferma sulle spalle, tagliata netta.

Sabato 15 agosto, secondo atto. Taylor Swift ha partecipato al matrimonio di Laura Sisk e Oli Jacobs, i due tecnici del suono che lavorano con lei da anni, ai Real World Studios di Peter Gabriel vicino a Bath. Abito Costarellos blu notte in tulle ricamato, collana di perle, bracciale Cartier, fede e anello di fidanzamento in bella vista. Capelli mossi, riga di lato, stessa lunghezza. Tra gli invitati anche Sabrina Carpenter, Jack Antonoff e Phoebe Bridgers.

Perché i fan parlano di era 1989

Il richiamo non è campato per aria. Nel 2014, nel backstage dell’ultima data europea del Red Tour, Taylor Swift si era fatta accorciare i capelli fino alle spalle: quel taglio ha accompagnato il passaggio dal country al pop e tutta la stagione di 1989, prima di diventare un caschetto ancora più corto nel 2016. Da lì in poi, dieci anni di lunghezze in crescita.

Quello del 2026 è leggermente più lungo dell’originale e la somiglianza tecnica si esaurisce lì. Il fandom però ragiona per associazioni, non per centimetri.

La teoria TS13, tra bottoni lilla e orecchini contati

Secondo la lettura più diffusa sui social, il taglio anticiperebbe il tredicesimo album, per ora ribattezzato TS13. Taylor Swift non ha annunciato nulla, e l’intero dossier è opera dei fan. Il minidress di Londra era lilla, la borsa lilla e oro: due colori che nella teoria diventano la palette della prossima era. Nel video di Bejeweled, uscito nel 2022, l’ascensore ha un bottone per ogni album e il tredicesimo, in cima, è dipinto proprio di lilla.

Il club londinese, poi, è lo stesso da cui era uscita due anni prima con un completo tartan, letto a posteriori come anticipazione di The Life of a Showgirl. E una data che contiene un 13, per le Swifties, vale quanto un comunicato stampa.

Al matrimonio, gli orecchini pendenti in opale montavano esattamente tredici pietre. Qualcuno le ha contate una per una e ha tirato fuori il precedente: ai Grammy, poco prima dell’annuncio del dodicesimo album, le pietre erano dodici. La teoria più ambiziosa immagina una trilogia cromatica, bianco per The Tortured Poets Department, arancione per The Life of a Showgirl e viola per quello che verrà, ipotesi che ha preso quota dopo alcuni like della cantante a post dei fan su questa progressione.

E se non si fosse tagliata proprio niente

Sul taglio, però, il fandom si è spaccato. Uba parte dei fan sostiene che si tratti soltanto di una piega arrotolata all’interno, quella che nelle foto accorcia la chioma di dieci centimetri senza toglierne uno. Un altro gruppo ha saltato del tutto la questione lunghezza e discute del colore, giurando che il biondo sia più scuro del solito. Discussioni che si basano tutte sullo stesso pacchetto di fotografie, scattate da lontano, dove una piega vale quanto un paio di forbici.