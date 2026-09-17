Madonna torna ai Video Music Awards dopo 23 anni, il suo ruolo speciale

IPA Madonna

Preparatevi, perché la Regina è pronta a riprendersi il suo trono. Madonna calcherà di nuovo il palcoscenico degli MTV Video Music Awards, e non lo farà in un ruolo qualunque: a lei spetterà il compito di aprire le danze dell’edizione 2026. Un ritorno attesissimo, che segna la sua prima esibizione musicale ai VMAs dopo ventitré anni. Per i fan è già un evento nell’evento, l’occasione per rivedere in azione colei che, più di chiunque altra, ha fatto la storia di questa manifestazione fin dai suoi esordi.

Madonna, il ritorno da record e il ricordo di quel bacio iconico

Con l’apertura della cerimonia losangelina, in programma per la fine di settembre, Madonna taglia un traguardo importante e diventa l’artista con il maggior numero di aperture nella storia dei VMAs. Ma è solo l’ennesima conferma di un primato che detiene da decenni.

Impossibile, del resto, non tornare con la memoria all’ultima volta che si era esibita su quel palco: era il 2003, e diede vita a uno dei momenti più chiacchierati e trasgressivi della cultura pop di inizio millennio. Complici due giovanissime allora al culmine del successo, Britney Spears e Christina Aguilera, la performance culminò in un bacio sulle labbra scambiato in diretta, sotto lo sguardo esterrefatto di Justin Timberlake.

Il traguardo delle 11 candidature e un legame lungo una vita

Oltre che per l’apertura, Madonna si presenta ai VMAs come la grande protagonista delle nomination, avendone collezionate la bellezza di undici, un record personale che fotografa il momento d’oro per la nostra – per sempre – Material Girl: il merito è del suo ultimo lavoro discografico, un album che ha conquistato la vetta delle classifiche, con recensioni entusiaste. A distanza di quarant’anni dal debutto, Madonna è sempre rimasta fedele a se stessa, non si è mai tradita, non ha mai ceduto ad altre narrazioni: intatta la sua capacità di dettare tendenza, sempre. E ora punta a portarsi a casa qualche premio da aggiungere alla sua ricca bacheca.

Con la manifestazione stessa, Madonna ha un legame di lunga data: anzi, il rapporto è lungo quanto i VMAs. Fu proprio lei, nella primissima edizione datata 1984, a incendiare il palco con un’interpretazione rimasta negli annali. E due anni più tardi divenne la prima artista donna a ricevere il prestigioso premio alla carriera della kermesse (il riconoscimento nel 2026 andrà invece a una band leggendaria, ovvero i Nirvana).

In Italia l’appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre, con la messa in onda su MTV Italia e Comedy Central, mentre negli Stati Uniti la diretta è prevista domenica 27 settembre da Los Angeles; presentati da Snoop Dogg, potremo seguire i VMAs su MTV Italia dalle 21:00 e dalle 22:45 su Comedy Central. Per chi proprio non può essere davanti alla tv e non vuole nemmeno perdersi l’appuntamento, c’è sempre la piattaforma Paramount+, dove saranno disponibili successivamente. Con l’apertura di Madonna, ci sono tutti gli ingredienti per una serata destinata a passare alla storia: la Regina del Pop sale sul palco per ricordare ancora una volta che il titolo spetta fermamente a lei. Ma non ci sono mai stati dubbi.