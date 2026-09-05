L'autunno si avvicina e la voglia di cambiare look cresce: svelati tutti i tagli più aggiornati per iniziare il nuovo capitolo con la giusta energia, e relativi beauty essentials

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Joey King

Se alla prospettiva dell’arrivo del freddo e, con lui, dei primi giorni di pioggia senti salire dentro un’irrefrenabile voglia di demolire la tua identità partendo dalla testa, tranquilla: non sei tu, è l’autunno 2026. Esiste un momento preciso, circa a metà settembre, in cui la combinazione fra il tragico rientro in ufficio e il declino della tintarella estiva attiva in (quasi) ogni donna un misterioso interruttore cerebrale. La diagnosi è chiara, e non ammette repliche: è tempo di cambiare immagine. E quest’anno la faccenda si fa seria.

È giunto il momento di dimenticare i timidi colpi di forbice per eliminare le doppie punte dell’estate, o i riflessi dorati, vano tentativo di fingere che le vacanze non siano mai finite. La mappa dei tagli più aggiornati che ci faranno perdere la testa — per davvero — è un chiaro invito ad osare, una rivoluzione silenziosa che si consuma tra le poltrone dei saloni più esclusivi, e non prevede vie di mezzo. D’altronde si sa, è proprio questo il vero Capodanno per molte di noi, e ogni buon inizio merita un nuovo look.

Se è vero che ogni volta che il parrucchiere pronuncia la parola “cambiamento” parte un brivido lungo la schiena, e nella mente affiorano soltanto scenari drammatici, fatti di pianti ininterrotti nel parcheggio del salone, le tendenze capelli della stagione dietro l’angolo possiedono un magnetismo a cui è matematicamente impossibile resistere: mentre i tagli corti sfidano la gravità, i medi si riappropriano di una sensualità d’altri tempi e i lunghi si trasformano in cascate di pura luce. Pronte a rischiare il tutto per tutto per un millimetro di frangia?

Boyfriend bob e Boyfriend bixie, praticità senza confini

Con la somma disperazione — e incredulità — delle amanti del lungo, a regnare sovrana nell’autunno a venire è l’estetica à la garçonne. Restano ancora per un po’ quei caschetti dall’attitudine rilassata e leggera, a bassissima manutenzione e anche per questo così amati, i cosiddetti Boyfriend bob, ma in alcuni casi si accorciano tanto da evolvere in Boyfriend Bixie.

Parliamo di un taglio a metà tra un corto e un cortissimo, dove la parte frontale si caratterizza per una frangia media o lunga, da sfoggiare anche aperta, con leggere scalature ad apportare movimento e naturalezza alla texture del capello. È la praticità il suo punto forte, lo stesso concetto, in sostanza, alla base di ogni classico hairstyle da uomo.

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Lunghezze oversize, volutamente messy per un risultato wow

Ma niente paura: anche i tagli XXL occupano una posizione centrale tra le tendenze capelli della mezza stagione. Il loro fascino è comunque casual, trasandato a tratti, con le lunghezze appena sfilate pronte ad alleggerire il tutto, favorendo movimento.

Il risultato a cui aspirare? Tutt’altro che composto, perfetto per tutte quelle chiome ricche di texture, lisce, mosse e pure ricce, il cui spessore in questo caso diventa cruciale per la costruzione del look.

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Micro bangs, audace e sbarazzina

Lo abbiamo visto in sede di sfilata ed anche su Zendaya, durante il press tour di Spider-Man: Brand New Day: questo autunno a spopolare è ancora una volta la frangia, ma in versione micro.

Parliamo di un elemento di stile adatto a conferire ancora maggiore personalità ai tanti carré corti, ma che è pronto a rivelarsi perfetto anche se abbinato alle lunghezze più estreme. Ora netto e geometrico, ora morbido e impreciso, l’esercito di micro bangs è pronto a regalare a chiunque ne necessiti un aspetto sbarazzino. E, perché no, anche il cambiamento audace di cui tanto si parla per il cambio stagione.

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Middle layers, parola d’ordine: leggerezza

Voglia di leggerezza? Buone notizie all’orizzonte: nell’autunno 2026 arrivano i middle layers ad esaudire tale desiderio. In soldoni, si parla di una serie di tagli medio-lunghi dove le scalature si strutturano a partire dai contorni del viso.

La caratteristica principale, che essi siano corredati di frangia o meno, è un forte distacco tra la prima porzione della chioma, generalmente pari, e la seconda, frastagliata da sforbiciate che gradualmente sfumano verso il basso creando obliquità. Questo contrasto dona un non so che di punk all’insieme, smorzato solo da sottili sfilature giocate sul piano verticale.

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Frangia a tendina e Wicked bangs, il pizzico di magia da aggiungere al look di sempre

A proposito di frangia, sul tema “trend che non tramontano mai” ritroviamo quella popolarissima a tendina, ancora in cima alla lista delle scelte di stile più richieste: accessorio d’elezione per la riga centrale, questa si apre piena e ricca ai lati della fronte, per adagiarsi con grazia sugli zigomi, valorizzare lo sguardo e addolcire i lineamenti di chi la indossa.

Sulla stessa scia, una variante molto amata per l’autunno 2026 è la Wicked bangs, al centro di look che incarnano la celebre estetica whimsical: giocosa, fiabesca, delicata e dunque irresistibile. Persino per Joey King. Sui tagli più lunghi questa frangetta dal piglio magico dà il meglio di sé insieme alle onde, purché texturizzate e scomposte.

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Face-framing layers, nuova freschezza per il solito taglio

Aggiungere un tocco di freschezza al taglio di sempre, ma senza stravolgerlo? Quest’autunno è possibile, grazie ai Face-framing layers. Si parla di una scalatura “gentile”, dall’aura hollywoodiana, non un cambiamento drastico, eppure il movimento che produce è notevole. Ad essere principalmente coinvolte sono le ciocche che incorniciano il viso, seguendo ogni movimento della testa e del corpo.

Una soluzione di stile, questa, che dà il meglio di sé soprattutto su capelli medio lunghi, dove la stratificazione alleggerisce la massa amplificando il volume.

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Sharp bob: minimo sforzo, massima resa

È sempre la stessa storia. In fatto di tagli medio-corti, nessuna effettiva novità: è ancora il caschetto il vero re. In mezzo alle mille e una evoluzioni che di stagione in stagione affiorano, però, ad occupare l’Olimpo al momento è già lo Sharp Bob.

Trattasi si un carré netto, tagliato all’altezza del mento o appena più sotto, che abbandona la sua variante più composta, quella classica, per abbracciare nuovi dinamismo e texture. La risposta definitiva, in poche parole, al desiderio collettivo di mantenere i capelli al naturale pur gestendoli con il minimo sforzo.

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