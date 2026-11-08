Anticipazioni Amici dell’8 novembre, Angelina Mango torna nella scuola ma è caos tra gli allievi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Angelina Mango

La scuola più famosa della televisione italiana è pronta a riaprire le porte per una domenica ricca di colpi di scena: Amici 26 torna su Canale 5 l’8 novembre 2026 con una puntata che promette emozioni, qualche momento di tensione e un ritorno particolarmente atteso: quello di Angelina Mango. Ma mentre Maria De Filippi si prepara ad accogliere la cantante, tra i banchi del talent l’atmosfera si fa sempre più complicata: quattro allievi saranno costretti a saltare l’appuntamento e per uno dei ragazzi potrebbe presto arrivare una decisione tutt’altro che piacevole.

Angelina Mango torna ad Amici: il grande ritorno nella scuola di Maria De Filippi

Tra gli ospiti più attesi della quinta puntata di Amici spicca senza dubbio Angelina Mango, che proprio tra le mura della scuola ha iniziato la sua scalata verso il successo. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua voce e la sua personalità, la cantante torna nel programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Questa volta, però, non dovrà affrontare classifiche o giudizi dei professori: Angelina presenterà il suo tour e si esibirà sulle note di Vita da adulti, regalando ai telespettatori un momento musicale particolarmente atteso.

A valutare le performance dei concorrenti saranno invece Gigi D’Alessio per il canto e Garrison Rochelle per il ballo, mentre Marcello Sacchetta avrà un ruolo decisivo in una sfida di danza.

Anticipazioni Amici 8 novembre: cosa succede nella Scuola

Non tutti i ragazzi potranno partecipare alla puntata: secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV, infatti, Napo, Clara, Anna A e Anna M saranno assenti a causa di problemi di salute o infortuni.

Una situazione che inevitabilmente pesa sull’andamento della competizione, soprattutto adesso che ogni esibizione può diventare determinante per conquistare la fiducia dei professori. Napo, in particolare, manca ormai da diverse settimane, mentre gli altri allievi dovranno rinunciare temporaneamente alla possibilità di mettersi in mostra davanti ai giudici.

E se le assenze rappresentano già un problema, per qualcuno la permanenza nella scuola potrebbe diventare ancora più incerta. A movimentare ulteriormente la puntata sarà Rudy Zerbi, che sembrerebbe sempre meno convinto dell’atteggiamento di Paulo.

Il professore starebbe infatti valutando l’ipotesi di sostituire l’allievo, ritenendo poco soddisfacente il suo comportamento all’interno della scuola. A preoccupare Zerbi sarebbero soprattutto alcuni ritardi alle lezioni e un impegno giudicato insufficiente rispetto alle opportunità offerte dal programma.

L’idea sarebbe quella di far entrare un nuovo aspirante cantante in casetta, concedendogli il tempo necessario per prepararsi e dimostrare il proprio talento. Una prospettiva che potrebbe mettere seriamente in discussione il futuro di Paulo ad Amici, ma per il momento nessuna decisione definitiva sarebbe stata ancora presa.

Intanto, Zerbi ha individuato anche Kashmere e Andrea Heros come concorrenti da mandare in sfida.

Anticipazioni Amici, le classifiche di canto e ballo: chi conquista il primo posto

La competizione entrerà nel vivo con le esibizioni degli allievi: a dominare la classifica di canto è Shari, che emozionerà con Il mondo, dedicata alla mamma. Alle sue spalle si piazzano Tiaso, Aura, Kashmere e Andrea Heros.

Per la danza, invece, è Benedetta a conquistare il primo posto, seguita da Charli, Riccardo e Lollo. Proprio quest’ultimo dovrà affrontare una sfida immediata contro Carlotta e, a giudicare la performance dei due, sarà Marcello Sacchetta che deciderà di confermare Lollo nella scuola, apprezzandone la maggiore maturità artistica.

In ogni caso la puntata dell’8 novembre non prevede eliminazioni.

Quando va in onda e dove vedere la puntata dell’8 novembre

L’appuntamento con Maria De Filippi e la nuova puntata di Amici è fissato per domenica 8 novembre, dalle 14:00 circa su Canale 5, con la possibilità di seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity.

Spazio anche al televoto, previsto nel daytime di lunedì, con Lorella Cuccarini e Amadeus. Non mancheranno nuove performance e la presentazione degli inediti dei ragazzi.