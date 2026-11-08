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Come ogni domenica, torna nel primo pomeriggio di Canale 5 l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Una puntata decisamente insolita quella andata in onda l’8 novembre 2026. Il regolamento viene continuamente infranto dagli stessi professori e gli allievi sembrano sempre più confusi. Ad allietare il pomeriggio il ritorno di uno dei volti storici della trasmissione, il ballerino Garrison Rochelle, che fu maestro della prima edizione.

Il ritorno di Garrison e la simpatia di Gigi D’Alessio. Voto: 8

Quando nel 2001 esordì Saranno Famosi, il talent show che avrebbe cambiato per sempre la televisione italiana assumendo in seguito il nome di Amici, a insegnare danza ai giovani allievi – sfidandoli con coreografie acrobatiche che neanche il Cirque su Soleil – c’era Garrison Rochelle. Il ballerino inglese sarebbe rimasto in cattedra per ben 17 anni. Lasciò nel 2018, per dedicarsi ad altri progetti, pur senza perdere i contatti con l’amica Maria De Filippi.

Oggi Garrison torna, a sorpresa, in veste di giudice. E non sembra passato neppure un giorno. Il ballerino è sorridente e solare come sempre e, proprio come ce lo ricordavamo, è sempre gentile ma non per questo indulgente. I suoi giudizi sono tra i più equilibrati della giornata. Da lui gli allievi hanno tanto da imparare ed è bello che ne abbiamo avuto la possibilità, seppur per qualche ora appena.

Ad affiancare Garrison nel ruolo di giudice speciale torna Gigi D’Alessio. Il re del neomelodico ad Amici è ormai di casa. Non si perde neppure una puntata e in studio arriva più che preparato sul percorso dei ragazzi. Gigi è il maestro buono, non critica mai davvero. Più che far da giudice si offre come spalla comica, i suoi interventi sono puri stacchetti d’intrattenimento. Non così utile ai fini del talent, ma decisamente positivo per la trasmissione televisiva. Per ragioni diverse, entrambi i giudici si meritano un bel voto, 8 pieno.

I professori cambiano tutte le regole: gli allievi in confusione. Voto: 4

Nella puntata della scorsa settimana, Lorella Cuccarini aveva deciso di sospendere il ballerino Riccardo Frison. Non si è trattato di una vera e propria esclusione, ma di uno stop coatto alla gara. Cuccarini ha giustificato la scelta a causa di un rendimento “acerbo”, insicurezze e incapacità ad accogliere le critiche, anche quelle costruttive. Sette giorni dopo, cambia idea. Riccardo è un lavoratore instancabile, che non si arrende mai, dice. E, per questo, si merita di tornare in gioco. E ci si chiede se una settimana nell’angolino sia davvero utile a sbloccare le paure di un ragazzo atterrito dalle aspre critiche di lingue appuntite come quella di Alessandra Celentano.

Poco dopo anche Rudy Zerbi annuncia un insolito provvedimento per uno degli allievi della sua squadra. Sergio Paulo Valvano ha avuto la possibilità di esibirsi e di ricevere il prezioso giudizio di Gigi D’Alessio ma, a prescindere dal punteggio accumulato, la sua esibizione non entra nella classifica ufficiale. Un modo di Zerbi per punire l’atteggiamento poco responsabile del giovane cantante, che continua ad arrivare tardi – a volte persino saltare – le lezioni settimanali.

Apprezziamo la spinta pedagogica dei professori di Amici, impegnati alla ricerca di nuovi stimoli per i propri ragazzi, ma questo cambiare in continuazione le regole del gioco manda in confusione tanto gli allievi quando gli spettatori da casa. 4 per la disorganizzazione.

Angelina Mango commuove anche Maria De Filippi. Voto: 9

Quello di Garrison non è l’unico grande ritorno di questo pomeriggio. Nello studio di Amici rientra anche Angelina Mango, che proprio su quei banchi ha costruito il proprio successo. Dopo lunghi mesi di difficoltà e un necessario ritiro dalle scene, la giovane cantante torna più forte di prima, “con il sorriso e a testa alta”.

Il pubblico l’accoglie più caloroso che mai. “Grazie per il vostro amore” risponde lei commossa, e persino Maria De Filippi non riesce a trattenere l’emozione. “Non vedo l’ora di tornare sul palco” conclude Angelina, pronto a un imminente concerto a Milano. E dopo? “Poi vediamo…” rimane vaga. La speranza è di tornare a vederla, e soprattutto ascoltarla, il più spesso possibile.