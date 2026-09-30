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IPA Maria De Filippi

Slitta la data d’inizio di Amici 26 che dopo l’estate si prepara a tornare con un una formula rinnovata e tantissime nuove discipline fra cui judo, boxe e pattinaggio.

Quando inizia Amici 26

Amici si prepara al ritorno in onda con tantissime novità, un gruppo di professori ricco di new entry e discipline inedite. Ma la notizia più importante emersa in queste ore è quella legata all’inizio dello show. Quando inizierà il programma di Canale 5? La trasmissione sarebbe dovuta partire la prima settimana di ottobre, per la precisione il 4 ottobre, ma non sarà così. Inizierà infatti l’11 ottobre 2026, decisamente in ritardo rispetto agli anni passati. La scelta di far slittare il debutto è stata confermata da Publitalia,la concessionaria di pubblicità sulle reti Mediaset. In quella data tutti i dubbi sullo show verranno sciolti.

Le novità di Amici 26: nuove discipline e professori

Dei cambiamenti di Amici 26 si era parlato molto negli scorsi mesi, ma ora sembra arrivata la conferma. Le novità sono state confermate dal promo della trasmissione di Maria De Filippi pubblicato su Instagram. Nelle immagini vediamo alcune anticipazioni della ventiseiesima edizione di Amici con la conferma della scelta di allargare le discipline.

Nella clip vediamo atleti di pattinaggio artistico a rotelle, judo e boxe esibirsi di fronte alle telecamere, con messaggi che parlano di passione, sacrificio e impegno. Queste tre discipline dunque si affiancheranno alle classiche danza e canto. Non è ancora chiaro come avverrà questo cambiamento e come si svolgeranno sia le lezioni che le sfide, con molta probabilità lo scopriremo solo il giorno in cui partirà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Non si tratta della prima volta in cui accanto a ballo e canto arrivano altre materie. Nelle prime edizioni, come ricorderanno in tanti, Amici prevedeva ad esempio anche recitazione, mentre nella stagione 2006 e 2007 Maria De Filippi decise di introdurre ginnastica artistica. La materia però non venne confermata nella successiva edizione.

Presto dunque capiremo come verranno realizzati gli allenamenti, ma anche le varie prove e con quale meccanismo saranno valutati gli allievi della scuola più famosa d’Italia.

E i professori? Anche in questo caso i nodi da sciogliere sono diversi. Non ci sarà di sicuro Anna Pettinelli, che è attualmente impegnata come concorrente nella nuova edizione di Tale e Quale Show, la trasmissione di Carlo Conti. Ci sarà anche Amadeus, ma non è stato svelato quale sarà il suo ruolo. Inizialmente si era parlato della scelta di Maria De Filippi di affidargli il compito di fare da preside della scuola, ma con molta probabilità dovrà semplicemente valutare le performance degli alunni, come accaduto durante il Serale.

Sono stati confermati invece Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, avvistati ai casting della trasmissione. Ci sarà anche Lorella Cuccarini, insegnante di canto amatissima dal pubblico. Al posto di Anna Pettinelli invece potrebbe arrivare un artista italiano, il nome però resta top secret. Per le nuove discipline – in tutto tre – dovrebbero invece esserci dei professori specializzati e un numero limitato di allievi. Anche questi dettagli però verranno rivelati nel corso della prima puntata in onda l’11 ottobre 2026.