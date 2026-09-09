Quando inizia Amici di Maria De Filippi 2026 e tutte le novità

Amici 2026/2027 torna su Canale 5 con una nuova classe e tante novità: dalle discipline sportive ai cambiamenti tra i professori. Ecco cosa sappiamo finora

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi ad Amici

Amici 2026/2027 si prepara a cambiare pelle. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi porterà con sé diverse novità, a partire dalla data del debutto, fissato per domenica 4 ottobre su Canale 5. Qualche settimana più tardi rispetto alle ultime stagioni.

Ma a incuriosire maggiormente sono le indiscrezioni sulla nuova classe: accanto a canto e ballo, da sempre colonne portanti del programma, dovrebbero trovare spazio alcune discipline sportive.

Una trasformazione importante per uno dei format più longevi della televisione italiana, mentre resta aperta anche la partita dei professori, tra conferme, addii e possibili nuovi ingressi.

Amici 2026/2027, quando inizia e quando viene formata la nuova classe

Il primo appuntamento con Amici 2026/2027 è previsto per domenica 4 ottobre nella tradizionale fascia pomeridiana di Canale 5. Ovvero dalle 14 alle 16 circa. La registrazione della puntata dovrebbe invece avvenire giovedì 1 ottobre, quando verranno assegnati i primi banchi e prenderà ufficialmente forma la nuova classe.

Sarà proprio il debutto a svelare i nomi dei ragazzi scelti per entrare nella scuola di Maria De Filippi. Come da tradizione, gli aspiranti allievi dovranno conquistare un posto e convincere i professori delle rispettive categorie. Una formula ormai consolidata, che questa volta potrebbe però essere accompagnata da cambiamenti sostanziali.

L’obiettivo sarebbe quello di rinnovare il programma senza rinunciare alla sua identità. E la prima puntata potrebbe diventare l’occasione per presentare al pubblico non soltanto i nuovi concorrenti, ma pure il regolamento e le novità pensate per questa stagione.

Ad Amici 2026 arrivano le discipline sportive

La vera rivoluzione potrebbe riguardare proprio le materie insegnate nella scuola. Per la prima volta nella storia recente di Amici, al canto e alla danza potrebbero affiancarsi alcune discipline sportive.

Le indiscrezioni indicano in particolare tre specialità: judo, boxe e pattinaggio artistico a rotelle. Se l’ipotesi venisse confermata, il talent cambierebbe sensibilmente la propria struttura, aprendosi a ragazzi con percorsi e preparazioni molto differenti rispetto a quelli dei tradizionali cantanti e ballerini.

L’ingresso dello sport comporterebbe inevitabilmente anche l’arrivo di nuovi professionisti incaricati di seguire gli allievi durante gli allenamenti e valutarne i progressi. Al momento, però, i nomi degli eventuali insegnanti sono ancora top secret.

Non è ancora chiaro neppure quale spazio verrebbe riservato alle nuove discipline nel corso del pomeridiano e, soprattutto, nell’eventuale fase serale. Proprio questi dettagli potrebbero essere svelati durante il primo appuntamento della stagione.

Chi sono i nuovi Professori di Amici di Maria De Filippi

Novità in vista anche dietro le cattedre. Tra i punti fermi della nuova stagione figurano Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, due dei volti simbolo del programma. Così come il ritorno di Lorella Cuccarini.

Non ci sarà invece Anna Pettinelli perché impegnata su Rai con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Resta quindi da capire chi occuperà il posto lasciato libero.

Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi. Inizialmente si era parlato di Ambra Angiolini, ipotesi successivamente smentita. Tra le possibilità più sorprendenti resta quella di Amadeus, che potrebbe essere coinvolto nella categoria canto.

Sul fronte della danza è invece emerso il nome di Angelo Madonia, ballerino conosciuto dal grande pubblico per la sua esperienza a Ballando con le Stelle e anche per la love story con Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Per il momento si tratta di rumors e il quadro definitivo deve ancora essere ufficializzato. Le certezze arriveranno con la formazione della nuova classe. E il 4 ottobre potrebbe segnare l’inizio di uno degli Amici più diversi di sempre.