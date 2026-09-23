Amadeus torna ad Amici e sorprende su Maria De Filippi: “Con lei mi sento a casa”

Amadeus torna ad Amici e racconta il legame con Maria De Filippi, il flop sul Nove e il futuro in tv: con Maria si sente a casa e mai sotto pressione

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Amadeus

Per Amadeus si apre un nuovo capitolo televisivo e, questa volta, la destinazione è ancora una volta Canale 5. Il conduttore sarà infatti tra i protagonisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ma con un ruolo diverso rispetto al passato, quello di commissario tecnico. Una nuova avventura che arriva dopo due stagioni trascorse nella giuria del Serale e, soprattutto, dopo la conclusione anticipata della sua esperienza sul Nove.

A confermare la novità è stato lo stesso Amadeus in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi dove il presentatore ha raccontato di aver accettato con entusiasmo la proposta, pur ammettendo di aver avuto inizialmente qualche dubbio quando Maria De Filippi gli ha chiesto di diventare giudice. Ma la stima nei confronti della conduttrice è stata decisiva nella decisione finale.

Amadeus ad Amici e il rapporto speciale con Maria De Filippi

Dietro la scelta di Amadeus di tornare ad Amici dunque c’è proprio il rapporto speciale costruito con Maria De Filippi: intervistato da Chi, il conduttore non nasconde la grande stima che prova nei confronti della conduttrice e autrice, capace, a suo dire, di creare intorno ai propri collaboratori un clima particolarmente sereno. “Maria mi fa sentire a casa”, ha raccontato, sottolineando la libertà e la fiducia che riceve lavorando con lei.

Parole importanti, soprattutto in un momento professionale di grande cambiamento visto che Amadeus ha raccontato di voler privilegiare sempre di più i progetti capaci di farlo stare bene e divertirlo e Amici, evidentemente, rientra perfettamente in questa nuova filosofia. Del metodo di lavoro di Maria apprezza infatti soprattutto la cura quasi maniacale dei dettagli e la capacità di avere intuizioni televisive vincenti senza trasmettere tensione a chi le sta accanto.

Nel corso dell’intervista, Amadeus è tornato anche sull’esperienza con Warner Bros. Discovery, iniziata nel 2024 dopo il clamoroso addio alla Rai e terminata anticipatamente nel giugno 2026 con una risoluzione consensuale del contratto.

Su questo punto il conduttore non ha cercato alibi: il passaggio al Nove, ha riconosciuto, non ha prodotto i risultati sperati. Un cambiamento enorme per chi arrivava dalle percentuali da record del Festival di Sanremo che il prossimo anno sarà invece in mano a Stefano De Martino.

Amadeus ha ricordato quanto possa essere psicologicamente difficile passare in pochi mesi da ascolti superiori al 70% a risultati intorno al 2-3% e, per affrontare una situazione del genere, ha spiegato, diventano fondamentali l’autostima, la serenità personale e la presenza della famiglia.

L’addio alla Rai e quel possibile ritorno

Amadeus è tornato anche su uno dei temi che più hanno fatto discutere negli ultimi anni: l’uscita dalla Rai. Il conduttore sostiene che la scelta di trasferirsi a Discovery non fosse stata dettata da ragioni economiche, affermando che le due proposte sul tavolo avessero la stessa durata e lo stesso valore. Della Rai conserva comunque un legame profondo, è l’azienda nella quale ha trascorso circa 25 anni e dove ha raggiunto alcuni dei traguardi più importanti della sua carriera.

All’epoca il suo addio era stato anche oggetto di interpretazioni politiche: nell’intervista Amadeus respinge però le etichette, ricordando di aver lavorato con differenti dirigenze e sostenendo di valutare soprattutto competenza, idee e affinità professionali.

E un ritorno in Rai? La porta, almeno nelle sue parole, non è chiusa. Fino a maggio sarà concentrato su Amici, poi da giugno valuterà eventuali proposte e nuovi progetti.

Nel frattempo c’è Canale 5 e soprattutto c’è Maria De Filippi: dopo anni vissuti a colpi di ascolti, Festival e grandi prime serate, Amadeus sembra voler ripartire proprio da una parola molto semplice, ovvero la serenità. E se Amici riesce davvero a farlo sentire “a casa”, il nuovo capitolo della sua carriera potrebbe cominciare esattamente dal posto giusto per lui.