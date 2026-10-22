Plagio ad Amici 26, Erness eliminato. Lorella Cuccarini ammonisce Samurai Jay: “Da cacciare subito”

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi ad Amici

È già giunta al capolinea l’avventura di Erness ad Amici 2026. E col finale più amaro possibile. Dopo le polemiche sui presunti plagi dei suoi inediti, il giovane cantante non è riuscito a convincere Samurai Jay, mentre Lorella Cuccarini e Amadeus hanno espresso giudizi durissimi sul suo comportamento. A rivelarlo le anticipazioni della puntata del talent show di Maria De Filippi, registrata il 22 ottobre e in onda domenica 25 ottobre su Canale 5.

Amici 26, perché Erness è stato eliminato

Era entrato nella scuola di Amici con il sogno di costruirsi una carriera nella musica, ma il percorso di Ernesto Esposito, in arte Erness, ha preso una piega inaspettata. Al centro della vicenda ci sono gli inediti presentati dal giovane artista durante i provini, finiti sotto la lente d’ingrandimento di Samurai Jay.

Tutto è cominciato dall’ascolto di Colpa Mia, il brano con cui Erness si è fatto conoscere dal pubblico del programma. Il nuovo responsabile artistico ha individuato alcune somiglianze con una canzone argentina, sollevando dubbi sull’originalità della composizione.

Una scoperta che ha subito dato il via a ulteriori verifiche. Anche altri pezzi presentati dal cantante hanno mostrato analogie con brani già esistenti. All’inizio, però, le contestazioni non hanno portato immediatamente all’eliminazione.

Samurai Jay ha deciso di concedere a Erness una seconda possibilità, sospendendo temporaneamente la sua maglia e assegnandogli una prova precisa: realizzare un nuovo inedito, lavorando per una settimana con alcuni professionisti.

Un’occasione per dimostrare di saper scrivere musica originale e meritare ancora un posto nella Scuola più famosa d’Italia. Ma non è andata come previsto.

La prova decisiva non convince Samurai Jay

Durante la registrazione di Amici del 22 ottobre, Erness è stato convocato nuovamente in studio per sottoporre il suo lavoro al giudizio di Samurai Jay.

Il cantante ha presentato il risultato della settimana trascorsa a preparare il nuovo brano, consapevole che da quella prova sarebbe dipesa la sua permanenza nel talent.

La risposta, però, è stata negativa. Samurai Jay ha giudicato insufficiente il lavoro realizzato dall’allievo, ritenendo la nuova produzione non all’altezza delle aspettative.

Erness ha dunque dovuto lasciare Amici 26. E la sua uscita non è stata accompagnata soltanto dal giudizio di Samurai Jay. Durante la registrazione sono intervenuti anche altri due protagonisti del programma, dando vita a un confronto particolarmente acceso.

Lorella Cuccarini durissima contro Erness

A rendere ancora più tesa la situazione sono state le parole di Lorella Cuccarini e Amadeus, entrambi critici nei confronti del comportamento di Erness. L’ex conduttore Rai ha contestato duramente quanto accaduto, mentre la sua collega ha espresso una posizione ancora più netta.

Per la bionda Professoressa la seconda possibilità concessa al cantante non è stata giustificata. Di fronte alle accuse relative agli inediti, avrebbe preferito un provvedimento immediato, senza attendere un’ulteriore prova. “Ti avrei cacciato subito” – ha dichiarato con convinzione – “È ingiusto e scorretto”.

Parole che fanno riferimento soprattutto al rispetto dovuto agli altri ragazzi: quelli che hanno conquistato un banco presentando il proprio lavoro e quelli che, pur avendo tentato, non sono riusciti a entrare.

La sua posizione è stata condivisa anche da Amadeus, mentre Samurai Jay, pur avendo inizialmente scelto una strada meno severa, ha dovuto prendere atto di quanto accaduto.