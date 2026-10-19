Amici 26, Samurai Jay contro Erness: “Il tuo inedito identico ad un altro brano”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amici 26 è iniziato da pochissimi giorni, ma le polemiche non mancano. La prima è nata da uno scontro fra Erness, giovane allievo della scuola, e Samurai Jay, insegnante dello show e new entry voluta da Maria De Filippi. Il cantante ha infatti affrontato durante il day time il ragazzo, accusandolo di aver presentato come inedito un brano che in realtà sarebbe una cover.

Samurai Jay e lo scontro con Erness: il cantante in lacrime

A scatenare la bufera nella scuola di Amici 26 è stato proprio Samurai Jay. L’insegnante di canto ha rivolto una contestazione piuttosto pesante a Erness, allievo del programma. Lo scontro è stato svelato durante il day time del 19 ottobre di Amici 26. Il professore ha infatti deciso di convocare Erness in sala prove e lì gli ha svelato la somiglianza, piuttosto sospetta, fra Colpa mia, la canzone con cui è riuscito a conquistare la maglia per entrare nella scuola di Maria De Filippi, e un brano spagnolo che è uscito ben cinque anni fa.

Di fronte all’evidenza il giovane è apparso piuttosto a disagio e in difficoltà, tanto che si è sciolto in lacrime. Già durante l’ultima puntata di Amici 26, numerosi spettatori avevano segnalato l’esistenza di una somiglianza sospetta fra la canzone di Erness e un brano urban spagnolo. In tanti dunque avevano messo in dubbio l’originalità del brano.

Nella scuola di Amici 26, Samurai Jay ha emesso il suo verdetto: confrontando i brani è chiaro che sono più che simili. L’artista ha fatto ascoltare all’allievo il suo pezzo sovrapponendolo al brano spagnolo e svelando un’evidente somiglianza.

“Non è un inedito – ha affermato -. Stessa tonalità, stesso bpm, stesso giro armonico. Se la portavi come cover ci stava. Ma come inedito è un problema”. Samurai Jay ha fatto notare a Erness il fatto che era riuscito ad ottenere il banco proprio grazie a quella canzone, sottolineando la gravità della scoperta. “Anche perché hai avuto il banco, altri no”, ha detto.

“Questa opportunità è una benedizione – ha aggiunto Samurai Jay -, credo che tu possa farlo e hai dei brani fighi, ma questo inedito dobbiamo fare come se non fosse mai esistito. Siamo a scuola, ci sono delle regole. Non deve capitare mai più, se no ci pigliamm collera”.

Il cantante dunque ha deciso di perdonare l’errore del giovane allievo, ma chiedendogli di non commettere più dei passi falsi di questo tipo. In quel caso infatti il suo posto nella scuola di Maria De Filippi potrebbe diventare a rischio.

Alessandra Celentano durissima con le ballerine di Amici 26

La nuova edizione di Amici ci ha regalato tantissime novità e professori che sembrano pronti a mettere alla prova i loro allievi. Dopo lo scontro fra Erness e Samurai Jay è arrivato il confronto fra Alessandra Celentano e le ballerine Benedetta e Anna.

La maestra ha voluto mettere subito le cose in chiaro con le allieve. “Mi aspetto da voi molta dedizione, rigore, disciplina e soprattutto io non sono una mamma – ha detto -. Se vi aspettate la carezza o l’abbraccio dopo il piantarello non fa parte del mio modo di essere. Dovete rigare dritto e siete le prime a dimostrare che vi meritate questo banco”.