Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

“Nessuno ti cancella, sappilo”, dice Maria De Filippi a Sarah Toscano, tornata rediviva ad Amici con Affinché nessuno ci cancelli. Nella puntata di domenica 22 novembre una frase così sarebbe tornata comoda anche a Riccardo Frison, che poco prima aveva rischiato di vedersi sospendere la maglia. Menzione particolare, i dieci li diamo all’inedito dei Jed perché è una canzone coinvolgente e a chi ha avuto l’idea di coinvolgere (finalmente) anche gli sportivi nel programma. A loro, non smetteremo mai di dire grazie. Ecco le nostre pagelle, senza sconti.

Alessandra Celentano passa dai pantaloni larghi allo zero assoluto. Voto: 6

La conosciamo è un po’ la villain del programma e possiamo anche capirlo. Nella gara Riccardo balla con Michele su Love Runs Out e Irma Di Paola dice di averli visti alla pari. Alessandra Celentano riconosce che è l’esibizione più riuscita del ragazzo, gli dà cinque e gli fa l’elenco di quello che indossa. “Maglie larghe, giacche larghe, pantaloni larghi”. Secondo lei, con quel guardaroba è più facile nascondere le lacune. Per Riccardo ogni appunto pesa, visto che

Nel compito con Francesco, Riccardo si presenta in culotte. Celentano gli fa notare che ha semplificato i giri e gli dice “Guardarti è stato imbarazzante”. Poi gli dà uno “zero assoluto”, che comunque in matematica ha un valore. I giri sono un appunto che il ragazzo può portarsi in sala prove. L’“imbarazzante” però ci sembra gratuito. Lorella Cuccarini gli dà sei per l’impegno e cita un pomeriggio intero passato a provare con Benedetta. Quando riesce a riprendere la parola, Riccardo ringrazia Celentano per il compito e le dice “Mi serve solo del tempo”.

Amadeus si pizzica con Zerbi. Voto: 7

Carlo Verdone ha appena chiesto a Nicolò di cantare Killing Me Softly con una voce un po’ più “felpata” quando Amadeus fa notare le facce di Rudy Zerbi. Gli ricorda pure quanti allievi gli sono rimasti, tra chi ha mandato via e chi deve difendere il banco. Zerbi, che trova l’interpretazione “arzigogolata”, gli chiede di dire la sua anche sui ragazzi degli altri. Amadeus sostiene che dopo Verdone ogni aggiunta sarebbe superflua.

Gli dura fino a Tu si’ ’na cosa grande. Ad Aura suggerisce di cantare guardando in camera, come se dall’altra parte ci fosse la persona a cui vuole dichiararsi. Zerbi si ricorda benissimo di quello che si sono detti un quarto d’ora prima e lo accoglie con un “Bravo, Ama, sei dei nostri”. In mezzo a tutto questo Nicolò ha ringraziato Verdone per il consiglio. Per lui la discussione poteva finire lì. Ma la sua frase su Verdone poi gli si ritorce contro, perché mette proprio uno dei suoi cantanti ultimi in classifica.

Saitta riscrive Pensa e fa alzare lo studio. Voto: 9

Prima di cantare Pensa di Fabrizio Moro, Saitta spiega perché ha voluto riscriverne una parte. Vuole parlare della sua Sicilia, di quei posti a cui si appiccicano etichette e di chi ha pagato con la vita l’impegno contro la mafia. Ringrazia Amadeus per avergli lasciato mettere parole sue dentro un brano che tutti conoscono, poi si prende il rischio di cantarle.

Il pubblico si alza e con lui si alzano Amadeus e Samurai Jay. Verdone parla di “un brano politico importante” e gli dice che nella seconda parte va “come un tir”. La classifica mette Saitta secondo dietro Shari, che con Bette Davis Eyes si guadagna la possibilità di incidere con l’Orchestra Sinfonica Zenit. In una puntata in cui si è discusso tanto di come interpretare un brano, Saitta ci ha fatto sentire che parlava anche di sé.

Charli fa alzare il pubblico e va in sfida. Voto: 8

Quando finisce Perdutamente di Achille Lauro, Maria chiede a Charli come mai ci siano tutti in piedi. In quel passo a due con Michele, a noi Charli ha ricordato Giulia Stabile. Irma Di Paola le riconosce la capacità di gestire anche l’energia del partner e le dice “Sarebbe bello ballare insieme”.

La classifica la mette ultima. Charli partiva con un punto in meno deciso il 14 novembre, Ambra Angiolini è “basita” e Celentano avrebbe messo ultimo Riccardo. Alla fine Lorella decide di mandarla in sfida, la prima per lei. Charli risponde “Io me la sono sentita, quindi sono felice lo stesso”. Dopo aver visto tutti alzarsi e il suo nome uscire per ultimo, si fida ancora di quello che ha sentito mentre ballava.

Maria e le ripetizioni private di Samurai Jay. Voto: 8

Si sta ancora discutendo dell’esplosività di Napo, che poi vincerà una lezione a Londra con Lukas McFarlane, quando Maria De Filippi tira fuori un momento Uomini e Donne col fidanzamento di Samurai Jay. La ballerina a cui allude è Isobel Kinnear, ex allieva e poi professionista di Amici. Maria gli propone di fargli dare “ripetizioni in privato” e lui risponde che servirebbe “un miracolo”. Per infilarsi nella vita privata di un professore le è bastato aspettare che si parlasse di ballo. Stesse dinamiche di Uomini e Donne insomma.

Dopo la sfida vinta dai Jed contro Denim, Maria fa sistemare il tatami e India costringe l’avversaria alla resa in pochi istanti. “Prevediamo sempre che sia molto più lungo”, dice la conduttrice, che mentre tolgono il tappeto è già in collegamento con Alex e Angelica per il pattinaggio in coppia. Poi tornano i cantanti e tocca a Napoleone e Amélie con Innamorati al piano bar, e la canzone come un po’ tutti gli amanti di Napoleone, ci piace tantissimo.