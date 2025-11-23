Amici, pagelle della nona puntata: Alessandra Celentano stregata da Sergio Bernal (8), Noemi e Fiorella, giudici perfette (9)

Nella nona puntata di "Amici 25" tante emozioni: Maria stuzzica Alessandra Celentano, Fiorella e Noemi si vestono da giudici e i toni si alzano

Amici è tornato a illuminare la domenica confermandosi come uno dei punti fermi del palinsesto e del racconto pop della settimana. Il talent di Maria De Filippi continua a rinnovarsi senza perdere la sua formula vincente: esibizioni curate, ospiti che aggiungono ritmo e momenti che, tra una prova e l’altra, mostrano la crescita dei ragazzi.

La puntata di domenica 23 novembre ha regalato performance solide e qualche sorpresa. Le nostre pagelle.

La felicità di Paola dopo la sfida (8)

La puntata di domenica 23 novembre si apre con una delle prove più attese: la sfida tra Paola e la concorrente Alexia, osservate con grande attenzione dal ballerino e coreografo Gabriele Rossi. Le due danzatrici portano in scena due interpretazioni pulite e molto personali, tanto che il giudice, dopo aver fatto i complimenti a entrambe, sottolinea come “il dettaglio finale sia tutto sull’energia”: il vero moto della sua scelta.

Alla fine, a spuntarla è Paola, che resta nella scuola e si lascia andare a un sorriso che parla da solo. “Sono veramente contenta, non volevo andare via”, confessa nel tornare al suo banco.

Alessandra Celentano stregata da Sergio Bernal (8)

L’ingresso in studio di Sergio Bernal come giudice di danza accende immediatamente l’atmosfera. Alessandra Celentano non nasconde la sua gioia: il saluto tra i due lascia intuire una confidenza che va oltre il semplice rapporto professionale, e in un attimo la scena si trasforma in un piccolo momento di spettacolo.

Maria De Filippi, naturalmente, non si lascia sfuggire l’occasione di stuzzicarli: “Ci conosciamo bene, una volta siamo andati anche a cena insieme”, racconta la Celentano con un sorriso che la tradisce.

“Una cena noiosa”, rilancia Maria con la sua ironia chirurgica. Ma Bernal ribalta subito il tono: “No, abbiamo vissuto delle cose belle”. Una frase pronunciata con una naturalezza che spiazza il pubblico e Maria, trasformando il siparietto in un momento quasi da commedia romantica.

Noemi e Fiorella, giudici perfette (9)

A inaugurare la gara di canto arriva Noemi, che prima di accomodarsi al posto dei giudici regala al pubblico un assaggio di Bianca, il suo nuovo singolo. “È sempre un’emozione e sono felice di essere qui” racconta con la sua consueta sincerità.

Ufficio stampa Fascino

Accanto a lei, a completare la coppia, c’è Fiorella Mannoia: una presenza autorevole e al tempo stesso molto rassicurante, perfetta per guidare i ragazzi.

Il loro approccio è calibrato e prezioso: commenti dolci ma diretti, nessuna divagazione, solo un ascolto attento e una valutazione che sa essere oggettiva senza perdere empatia. Un equilibrio raro, che solo due artiste della loro esperienza possono offrire, e che diventa per gli allievi un vero patrimonio da portare con sé.

Emiliano dolcissimo (9)

Emiliano ha un’energia tutta sua: minuta, gentile, quasi sospesa. Non ama alzare la voce e preferisce parlare attraverso la danza. In gara porta Black and Gold, una coreografia scelta da Alessandra Celentano che, come racconta lui stesso, lo ha messo davvero alla prova. C’è la paura del giudizio, c’è l’ansia di misurarsi con qualcosa fuori dalla sua comfort zone, e c’è anche la presenza imponente di un ballerino come Sergio Bernal a rendere tutto più vertiginoso.

Maria lo osserva, percepisce il groviglio di emozioni, e gli propone di ballare qualcos’altro, fuori gara. Emiliano tentenna, quasi imbarazzato all’idea di “disturbare”, ma il pubblico lo incoraggia. E quando parte Wonder accade qualcosa: si scioglie, si apre, sembra dimenticare ogni timidezza. La sala esplode in un applauso che non lascia spazio ai dubbi.

“È bellissimo vedere una persona ballare così, davanti a telecamere e pubblico, e fare quello che vogliono fare nella vita”, commenta Bernal, restituendo perfettamente l’essenza del momento.

Il concetto di completezza (5)

Alessandra Celentano torna ad accendersi, questa volta in una discussione che coinvolge giudici e Maria. Il punto è sempre lo stesso: il concetto di “completezza” nel ballerino, tema a lei caro e spesso motivo di scontro. Quando Sergio Bernal commenta positivamente l’esibizione di Anna, parlando non solo di tecnica ma anche di interpretazione.

Un’idea ribadita anche da Fiorella Mannoia, che sottolinea quanto l’espressività sia parte integrante della performance. Per un attimo sembra quasi un terreno comune tra tutti.

La Celentano annuisce soddisfatta, ma il momento dura poco. Maria, le fa notare che quello stesso metro andrebbe applicato anche a Pierpaolo: potente, convincente, ma spesso penalizzato da Celentano per questioni tecniche.

Da qui si apre un confronto acceso che coinvolge anche Veronica Peparini e che allarga il tema: nella danza la tecnica è fondamentale, ma senza interpretazione non esiste narrazione. Il problema sono i sempre i toni molto accesi.

Emanuel Lo si scontra (ancora) con Celentano (5)

I contrasti tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano sembrano non trovare mai tregua. Anche in questa puntata i toni si accendono rapidamente, complice la performance di Alessio, vero punto caldo dello scontro. Per la Celentano, l’allievo continua a brillare solo nel suo stile: un limite che lei sottolinea con decisione.

Emanuel Lo interviene per difenderlo, e in un attimo il confronto degenera: le voci si sovrappongono, si parlano addosso, e la discussione prende la solita piega infuocata che ormai è quasi un marchio di fabbrica dei due.

Maria De Filippi, sempre regina (10)

Anche in questa puntata Maria De Filippi conferma il perno assoluto del programma. La sua conduzione è un equilibrio raro: presenza costante ma mai invadente, capacità di leggere le dinamiche in anticipo e di intervenire nel momento esatto in cui la tensione rischia di esplodere. Che si tratti di stemperare un litigio, stuzzicare con finezza la Celentano o incoraggiare un allievo in evidente difficoltà, Maria riesce sempre a tenere insieme empatia e lucidità.

Il suo è uno stile che non ha bisogno di alzare i toni per imporsi: basta un sorriso, una battuta sussurrata, un cambio di ritmo per riportare la scena al centro. In puntata illumina, guida, fa ordine e lascia spazio allo show senza mai perdere il controllo. È lei a dare misura e profondità al racconto. E, come spesso accade, è lei a meritare il voto più alto.

