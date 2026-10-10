Amal Clooney coperta d’oro per gli Albie Awards: un capolavoro di eleganza e seduzione

Amal Clooney sceglie paillettes e frange dorate per la cerimonia organizzata a Londra dalla fondazione che ha creato con il marito George Clooney

IPA Amal Clooney

Quando si dice: una donna d’oro. Amal Clooney ha dimostrato di esserlo in più occasioni, ma agli Albie Awards 2026 lo ha reso evidente a tutti una volta di più grazie a un look total gold che è un capolavoro di eleganza e seduzione. Un abito che ha confermato lo stile dell’avvocata per i diritti umani, fatto di silhouette sofisticate, dettagli ricercati e scelte capaci di lasciare il segno. E infatti anche stavolta ha saputo catalizzare attirare l’attenzione con classe, posando più luminosa che mai accanto al marito George Clooney.

L’abito dorato di Amal Clooney agli Albie Awards 2026

Per la quinta edizione degli Albie Awards, organizzati venerdì 9 ottobre al Natural History Museum di Londra, Amal Clooney ha puntato tutto su un abito lungo Gucci ricoperto di paillettes dorate che riflettevano la luce a ogni movimento. Un modello caratterizzato da una scollatura a spalle scoperte, con il corpetto dalla struttura scolpita che accompagna la figura con una linea a colonna. Una cascata di frange scende dai fianchi fino all’orlo, rendendo l’effetto ancora più scenografico.

IPA

Un abito dal fascino anni Venti, che ricordava la vecchia Hollywood e quelle grandi serate mondane dal fascino irresistibile. L’estetica era glamour e retrò, ma il gusto totalmente contemporaneo ed è stata proprio questa combinazione, in equilibrio perfetto, a rendere l’outfit straordinario.

Per completare il look, Amal ha scelto un paio décolleté metallizzate a punta, una piccola clutch impreziosita di paillettes chiare e orecchini dorati chandelier. Per make up e hair style ha preferito il minimalismo, con i capelli castani lasciati sciolti in morbide onde e divisi lateralmente e un trucco delicato che sottolineato i suoi tratti mediterranei.

George Clooney in smoking nero accanto alla moglie

Con Amal protagonista, George Clooney ha accettato di buon grado il ruolo di comprimario. Per la serata di gala ha scelto la strada della classicità. L’attore ha indossato uno smoking nero firmato Gucci, completato da camicia bianca e papillon. Una combinazione essenziale, in perfetto contrasto con la luminosità dell’abito della moglie.

IPA

La coppia ha così costruito un’immagine coordinata senza ricorrere a look identici: da una parte il nero intramontabile dello smoking, dall’altra l’oro scintillante delle paillettes. Una scelta che conferma la capacità dei due di interpretare il dress code delle occasioni ufficiali con personalità, mantenendo ciascuno il proprio stile.

Albie Awards 2026, una serata dedicata ai diritti umani

Dietro gli abiti da sera e il parterre di celebrità, gli Albie Awards hanno un obiettivo che va oltre la mondanità. La cerimonia è stata istituita da George e Amal Clooney attraverso la Clooney Foundation for Justice per rendere omaggio a giornalisti, attivisti, difensori dei diritti umani e organizzazioni che si impegnano per la giustizia, spesso mettendo a rischio la propria sicurezza.

Nati a New York nel 2022, i premi si svolgono a Londra da due anni e richiamano personalità del mondo dello spettacolo, della moda e dell’attivismo. Tra gli ospiti dell’edizione 2026 figuravano Emily Ratajkowski, Laura Dern e Donatella Versace. Tra i premiati, la fotogiornalista Lynsey Addario, l’attivista per i diritti delle ragazze Vanessa Mwangala e i giornalisti Bolot Temirov e Makhabat Tazhibek Kyzy.