Che fine ha fatto Giulia Montanarini

editato in: da

Romana e classe 1976, Giulia Montanarini è da anni un volto noto dello showbiz. Ex Letterina di Passaparola, ha partecipato a Uomini & Donne come tronista. Ben prima della tv, ossia all’inizio degli anni ’90, si è distinta nel mondo dello sport conquistando un record del mondo nel nuoto per salvamento.

Come già ricordato, la fama nel mondo dello spettacolo è legata a Passaparola. Nel 1999, infatti, Giulia Montanarini è diventata Letterina dell’indimenticabile trasmissione Mediaset condotta da Gerry Scotti. Due anni più tardi è entrata a far parte della squadra del Bagaglino. Nel periodo seguente, invece, ha lavorato tra tv, cinema e teatro.

Tra le esperienze degne di nota è possibile citare la partecipazione al film Il Paradiso all’Improvviso, pellicola di Leonardo Pieraccioni, ma anche la presenza tra i concorrenti della seconda edizione del reality La Fattoria, esperienza che ha condiviso con Vip come Ramona Badescu, Raffaello Tonon e Patrizia Rossetti.

Nel 2008 è invece arrivato l’ingresso nel salotto di Maria De Filippi. Grazie a Uomini & Donne, la Montanarini ha iniziato una relazione con Alessio Lo Passo, rapporto che è andato avanti per diverso tempo all’insegna di alti e bassi (la coppia si è lasciata e si è ripresa varie volte e ha chiuso definitivamente in maniera burrascosa).

Concorrente di Miss Italia nel lontano 1994, Giulia Montanarini nel 2012 ha recitato nella sitcom televisiva SPA. L’anno successivo, invece, ha partecipato a una puntata di Avanti un Altro. Molto seguita su Instagram – il suo profilo ha oltre 27mila follower – condivide sui social scatti legati ai lavori del passato ma anche dettagli della sua vita privata attuale.

Un esempio al proposito è il post con il quale, il 12 gennaio 2020, ha fatto gli auguri al compagno per i primi 5 anni assieme. Poche settimane più tardi è arrivato il dolce annuncio: Giulia Montanarini è incinta della sua prima figlia. La bimba, che nascerà a luglio, si chiamerà molto probabilmente Alice e, a detta dell’ex Letterina di Passaparola, è arrivata senza nessuna cura ormonale.

Prima della storia con l’uomo che la renderà madre – e che ha già dei figli da un altro rapporto – Giulia Montanarini è stata sposata due volte. ll suo primo matrimonio, risalente al 2000, è durato 4 anni. In seconde nozze ha invece sposato il centrocampista del Monza Luisito Campisi.