Uomini e Donne, Giulia Montanarini è incinta a 44 anni

Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, è incinta per la prima volta a 44 anni. A rivelarlo è lei stessa.

In una lunga intervista a Diva e Donna racconta la sua gioia di stare per diventare mamma. Sorella di Claudia Montanarini, attrice, ex letterina e tronista molto amata di Uomini e Donne, la Montanarini rivela di essere già al quarto mese di gravidanza, precisando: “L’ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Ci abbiamo provato ed è arrivata al primo colpo”.

Giulia aspetta una bimba e la nascita è prevista a luglio. La futura mamma è raggiante, anche perché – spiega – aveva già provato ad avere un bambino con alcuni dei suoi precedenti fidanzati, ma non ci era riuscita: “Ho sempre voluto diventare mamma e con altri fidanzati quando ero più giovane ci avevo provato con molta determinazione. Ma forse non eravamo compatibili”.

La Montanarini si è sposata due volte, ma entrambi i matrimoni sono naufragati. Tra i suoi amori ci fu Alessio Lo Passo, conosciuto a Uomini e Donne.

Ma ora Giulia è concentrata sul suo futuro di mamma. E ha già in mende un nome per sua figlia: “Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso…”. La gravidanza per il momento procede al meglio, anche se non viene risparmiata dalle nausee: “Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili“.

Intanto, stando alle foto di Diva e Donna, l’ex tronista si sta preparando all’arrivo della sua bimba facendo shopping per affrontare i prossimi mesi della gravidanza con le curve sempre più arrotondate.