Cappotto in camoscio e stivali XXL sono la coppia à la mode della fredda stagione, parola di Amal Clooney: ecco come l'avvocata più cool che ci sia ha risolto ogni dubbio di stile del periodo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Amal Clooney a New York

Riuscire ad esibire il meglio del proprio guardaroba, quando le temperature calano a picco, a volte può somigliare ad un vero rompicapo. Ma non di certo per Amal Clooney: l’avvocata più cool che conosciamo è stata paparazzata sulla 43esima strada, a Manhattan, ovviamente in compagnia della sua dolcissima metà, fornendoci la soluzione (di stile) più logica e priva di sforzo.

Per raggiungere lo Studio Seaview — dove George Clooney era atteso sul palco per la lettura dal vivo di Smear, la nuova commedia politica scritta da Clark Gregg — non ha scelto il solito cappotto nero o un completo classico, ma un paio di quei must-have in grado di risolvere l’intero outfit in pochi minuti, senza bisogno di aggiungere altro.

Amal Clooney, maestra di stile a Manhattan: cappotto in suede e maxi stivali sono anime gemelle

Non a caso citati spesso e volentieri tra le coppie più solide e amate di Hollywood, George e Amal Clooney sono soliti condividere i progetti più diversi. Un giorno possiamo ammirarli mentre calcano i red carpet più esclusivi, agghindati di tutto punto, quello dopo eccoli semplicemente godersi una serata in città. Ebbene, anche se la loro ultima apparizione pubblica somigliava tanto ad un appuntamento romantico, si stavano dirigendo mano nella mano a teatro per Smear, in cui l’attore ha condiviso il palcoscenico con Betty Gilpin, Laverne Cox e Adam Scott.

Ma non si è trattato solo di recitazione: quando lo street style incontra l’eleganza senza tempo, lo sappiamo, il risultato rischia di diventare un nuovo capitolo di storia della moda. Per le trafficate strade di New York l’avvocata ha dimostrato ancora una volta di saperla lunga in materia di stile, mostrandoci come catturare la quintessenza dell’autunno attraverso una combinazione sartoriale che rilegge il fascino degli anni Settanta in chiave squisitamente moderna.

IPA

Nel cuore del Theater District, il vero protagonista dello spettacolo ad alto tasso di glamour è stato uno strepitoso cappotto in suede color cammello: parliamo di un modello midi con cintura in vita, caratterizzato da grandi bottoni tartarugati disposti simmetricamente, a reinterpretare il classico taglio del trench introducendovi una morbidezza unica nel suo genere.

Ecco quindi che la pelle scamosciata si conferma nuovamente il materiale d’elezione per la mezza stagione, capace di evocare atmosfere vintage pur mantenendo un’attitudine del tutto contemporanea.

Indossato strategicamente aperto, l’iconico capospalla di tendenza lasciava intravedere un sobrio miniabito a trapezio color bianco panna, perfetto per rompere il pallore di queste giornate uggiose. Anche la scelta della sua lunghezza, però, era pura strategia: a completare l’insieme, slanciando la figura e aggiungendo quel pizzico di grinta in più, sono infatti intervenuti sul finale dei maxi stivali neri, anch’essi scamosciati e alti fin sopra il ginocchio.

Sì, i cuissardes sono tornati per restare (e conquistare)

Il look newyorkese di Amal ha tolto ogni dubbio: gli intramontabili cuissardes, ossia quegli audaci stivali che superano il ginocchio, hanno fatto il loro ritorno tra le scarpe del periodo come pilastro assoluto del guardaroba invernale.

La scelta di indossarli sotto un abito corto ha messo in luce una versatilità sorprendente, capace di regalare un’immediata dose di carattere e insieme di ridefinire le proporzioni dell’outfit del caso, in modo del tutto naturale. Parliamo infatti di una calzatura à la mode che, avvolgendo la gamba come una seconda pelle, risolve con disinvoltura il delicato equilibrio tra funzionalità e sensualità innata.

Insomma, che si tratti di un evento speciale a Broadway o di una giornata densa di impegni, il gambale XXL è destinato a dominare ancora, consolidandosi come l’investimento più sicuro, grintoso e senza tempo dell’autunno-inverno 2026/27. In fondo, quando una trendsetter del suo calibro si sbilancia, conviene crederle.