Amadeus e Giovanna Civitillo, due look e un’intesa che conquista il red carpet

Alla première milanese di “In un battito”, Amadeus sceglie il completo blu e Giovanna Civitillo ravviva jeans e dolcevita con un blazer dai ricami paisley

IPA Giovanna Civitillo, 10 look che l’hanno resa indimenticabile (nel bene e nel male)

Una mano intorno alla vita, i sorrisi rivolti ai fotografi e quella familiarità che rende riconoscibile una coppia anche prima di guardare gli abiti. Amadeus e Giovanna Civitillo si presentano insieme alla première milanese di In un battito con due look che si incontrano tra blu e nero. A movimentare l’insieme ci pensa soprattutto un dettaglio del guardaroba di lei: una giacca che ha parecchio da dire.

Amadeus e Giovanna Civitillo, una serata al cinema

L’occasione è la presentazione di In un battito, il documentario dedicato a Edoardo Bove, in programma al Cinema Colosseo di Milano. Un appuntamento che porta sul grande schermo la storia del calciatore e il suo percorso dopo il malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter.

Davanti al fondale del film, Amadeus e Giovanna posano vicini, con il braccio di lui che le cinge la vita. Nelle fotografie, lei appoggia una mano sulla coscia, lasciando ben visibile il particolare più vistoso del suo outfit. Entrambi sorridono, a proprio agio in una mise da sera che concede qualcosa alla quotidianità.

Il loro incontro cromatico funziona: il blu del completo di Amadeus trova un richiamo nel denim di Giovanna, mentre il nero della camicia di lui ritorna nel dolcevita e nel blazer di lei. Un accordo semplice, piacevole proprio perché non richiede abiti identici né accessori coordinati al millimetro. Ciascuno conserva il proprio stile, dentro una palette condivisa.

IPA

Il look di Amadeus: completo blu e camicia nera

Amadeus sceglie un completo blu con camicia nera, senza cravatta. La giacca resta aperta, i pantaloni hanno una linea asciutta e le scarpe stringate nere, dalla superficie lucida, completano l’abbinamento insieme alla cintura scura.

Il tessuto del completo mostra una sottile lavorazione che, sotto i flash, rende il blu più luminoso. È quanto basta a dare un po’ di profondità a una scelta altrimenti molto essenziale. Nessuna invenzione particolare, dunque, ma un insieme ordinato e adatto alla serata: il classico abito che permette di presentarsi a una première senza sentirsi obbligati a un esercizio di stile.

Giovanna Civitillo, jeans e dolcevita con una giacca giocosa

La base del look di Giovanna è infatti accessibile: dolcevita nero, jeans scuri e calzature nere a punta, con il tacco. Il denim è aderente lungo la coscia e si allarga verso il fondo, disegnando una silhouette leggermente svasata. Il lavaggio uniforme, senza strappi o schiariture evidenti, mantiene l’insieme pulito; l’orlo lungo arriva a coprire quasi tutta la scarpa, lasciandone emergere la punta.

Sopra, il dolcevita accompagna il busto e crea un fondo scuro sul quale risalta il blazer. È la giacca a cambiare il tono dell’abbinamento: nera, sagomata, con spalle definite e una lunghezza che scende sui fianchi, presenta un vistoso motivo paisley ricamato su un lato del davanti. Nel disegno si intrecciano blu, rosso corallo, rosa e tocchi chiari. Il ricamo occupa una porzione importante del capo, sviluppandosi dal petto verso la tasca e attirando subito lo sguardo. Un sottile profilo dall’effetto metallico segue i revers, il bordo anteriore e la patta della tasca; anche il bottone decorato partecipa a questa vena ornamentale.

Il risultato ha un gusto un po’ teatrale, con un richiamo alle giacche da uniforme rilette in chiave decorativa. Il grande paisley può dividere: per dimensioni e posizione, è una presenza piuttosto impegnativa. L’idea di styling, però, è interessante. Si prende una combinazione facile, persino abituale, e le si aggiunge un capo giocoso, capace di renderla adatta a un’uscita speciale.