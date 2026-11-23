The Enchantment of Christmas, Ornella Muti accende il denim e Serena Rossi dà ai jeans e alla T-shirt bianca il taglio elegante di un cappotto nero lungo

IPA Ornella Muti e Serena Rossi alla festa di Simone Belli al St. Regis di Roma

Il primo invito di Natale arriva sempre con un piccolo dubbio davanti all’armadio. Quanto ci si veste da festa, quando è ancora novembre? Ornella Muti e Serena Rossi si sono presentate entrambe in jeans a The Enchantment of Christmas, la serata del make-up artist Simone Belli al St. Regis di Roma. È da quello che hanno messo sopra il denim che comincia il bello.

Ornella Muti, il cardigan argentato è già un look da festa

Con un albero tutto acceso alle spalle, il cardigan di Ornella Muti avrebbe potuto passare per una scelta fin troppo a tema. A salvarlo dall’effetto addobbo è proprio la sua aria da maglia comoda. È lungo fin quasi al ginocchio, ha le maniche morbide e cade aperto su un top nero dallo scollo ampio, appena trasparente in vita. L’argento si vede soprattutto dove la maglia prende la luce, mentre le bordature lisce accompagnano la linea del cardigan senza appesantirlo. Ha il luccichio di un capo da sera e la disinvoltura di quello che ci si mette sulle spalle quando in casa comincia a fare fresco.

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Poi si abbassa lo sguardo e si scopre che anche i jeans chiari brillano. Hanno la vita alta e una gamba ampia che si raccoglie appena sulle scarpe. Da lontano si nota soprattutto il lavaggio azzurro, da vicino si distingue un motivo minuto che percorre il denim e si accende qua e là di piccoli riflessi. Le sneakers, argentate anche loro, hanno una suola chiara e spessa che dà peso all’orlo morbido dei pantaloni. A fare da contrappunto ci sono gli occhiali da vista neri, grandi e appena allungati agli angoli, e il rossetto rosso. Il dettaglio più furbo è proprio quel rosso, perché scalda una palette tutta giocata sull’argento, sul nero e sull’azzurro freddo dei jeans.

Serena Rossi, il cappotto nero fa sembrare nuovi anche i soliti jeans

Serena Rossi indossa quella coppia che conosciamo a memoria, maglietta bianca e jeans. A renderla interessante è il cappotto nero lungo, con i revers ampi, le spalle ben disegnate e una linea dritta che scende quasi alle caviglie. Lo porta aperto e la T-shirt rimane visibile fino alla vita dei pantaloni. Sembra un dettaglio da poco, ma chi ha provato a infilarsi in un cappotto così lungo conosce il rischio di ritrovarsi avvolta in un’unica distesa di nero. Qui il bianco alleggerisce la parte alta e il denim chiaro continua quella linea fino a terra.

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I jeans hanno una gamba larga e l’orlo arriva quasi a coprire le scarpe. Di queste si vede giusto la punta bordeaux, lo stesso tono che fa capolino all’interno del cappotto, vicino al collo. È una di quelle corrispondenze che si notano al secondo sguardo e che fanno sembrare pensato anche un abbinamento da cinque minuti davanti allo specchio.

Anche la borsa color avorio riprende il chiaro della T-shirt, stavolta sul fianco. A dare al look un’aria più da sera ci pensano gli orecchini pendenti, sottili e geometrici, ben visibili con i capelli portati dietro le orecchie. Sono quasi l’unica concessione allo scintillio vicino al viso, insieme agli anelli. Il resto lo fa il taglio del cappotto, che si prende tutto lo spazio necessario e lascia intravedere, in fondo, appena un poco di bordeaux.