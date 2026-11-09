​Alba Parietti anticipa le Feste con un look in paillettes: “Serata magica” a Milano

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Alba Parietti, i 10 look più sensuali della tv italiana

C’è chi aspetta dicembre per far riemergere dai meandri del guardaroba glitter e paillettes e chi, invece, non ha certo bisogno di rispettare il calendario per brillare. Alba Parietti, ad esempio, appartiene decisamente alla seconda categoria.

La showgirl e conduttrice italiana ha condiviso su Instagram un piccolo riassunto fotografico del weekend speciale appena vissuto nel cuore di Milano, in compagnia del figlio Francesco Oppini e la fidanzata, Francesca Viverit, introducendo il tutto con l’outfit del caso e una didascalia che ne lascia subito intuire l’atmosfera: “Serata magica”. Ebbene, a giudicare dalla scelta di stile, la magia non è mancata nemmeno sul fronte fashion.

I lustrini, del resto, sono da sempre i migliori alleati per tutte quelle occasioni in cui si intende lasciare il segno, e lei sembra conoscere perfettamente la loro capacità di trasformare un look in qualcosa di memorabile. Perché diciamolo: quando nell’aria si respira già profumo di Feste, cene infinite e brindisi, un pizzico di luce in più non guasta affatto. Anzi, è praticamente d’obbligo.

Alba Parietti e il fascino intramontabile delle paillettes: pura magia couture

L’audace tenuta che Alba Parietti ha scelto per brillare più di tutti gli altri invitati all’esclusiva festa milanese, non può che riportare all’attenzione uno dei grandi classici del guardaroba della Festive Season.

Stiamo ovviamente parlando delle paillettes, che non passano mai davvero di moda e, di stagione in stagione, tornano sistematicamente a conquistare passerelle, red carpet e armadi. Il loro segreto? Sanno comunicare sconfinato glamour e apparire statement ma sofisticate al contempo, a patto che le si indossino con la giusta dose di personalità. E se c’è una cosa che alla showgirl non manca è proprio questa.

Da sempre al centro della scena televisiva italiana, la star ha saputo costruire negli anni un rapporto molto personale con la moda, alternando seduzione ed eleganza con una buona percentuale di teatralità. Per lei vestirsi non sembra essere soltanto una questione di fugaci tendenze, ma anche un metodo infallibile per raccontare di sé.

Possiamo ammirarla poco sopra in tutto il suo splendore — e letteralmente — mentre indossa un tailleur argento interamente tempestato di lustrini, con tanto di mini bag abbinata. A completare la mise, poi, sono un classico cappotto nero e dei tacchi vertiginosi.

La voglia di brillare non ha età

È un dettaglio, però, a rendere particolarmente interessante il suddetto look di Alba Parietti: la libertà di concedersi qualcosa di sfacciatamente luminoso senza preoccuparsi troppo delle convenzioni.

Dopotutto le paillettes non sono un’esclusiva delle giovanissime né un privilegio riservato alle serate di gala, ma soprattutto un invito a divertirsi con la moda, a osare e a sentirsi protagoniste. E si dà il caso che lei, in questo senso, continui a essere una grande sostenitrice di quella femminilità vissuta senza troppe regole: il suo stile non cerca necessariamente il basso profilo, piuttosto preferisce farsi notare, giocare con il fattore glamour e concedersi più di qualche effetto wow.

Milano, con le sue atmosfere eleganti e mondane, ha fatto solo da cornice a una serata magica, che profumava già di Natale seppur il calendario dicesse il contrario. Insomma, se il periodo delle Feste è sinonimo di luce, Alba ha deciso di giocare d’anticipo. E, a giudicare dal suo completo, la gara a chi brilla di più può considerarsi ufficialmente aperta quest’anno.