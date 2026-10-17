Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Wear Fall/Winter 2026-2027 fashion show

L’essenziale sarà anche invisibile agli occhi, ma se lo si porta a tracolla, a mano o a spalla sa farsi decisamente notare: sì, stiamo parlando delle micro bags, per qualche tempo scomparse dai radar ma prontissime a riprendersi ciò che spetta loro di diritto.

Chi aveva già decretato la loro morte clinica non aveva ancora fatto i conti con le passerelle dell’autunno-invern0 2026/27: se pensavamo che questi piccoli-grandi capolavori di pelletteria fossero oramai solo un miraggio, dovremo ricrederci perché il trend non è affatto scomparso, ha solo cambiato astutamente le sue regole del gioco.

È tutto vero: le micro borse sono tornate, e sono qui per restare. Sui modelli iconici che hanno già il nostro cuore

Forse quell’estetica in miniatura che ha dominato le scorse stagioni fredde e calde sembrava quasi incompatibile con il traumatico rientro in città: era quasi scontato, dopotutto, che con la ripresa dei ritmi frenetici, tra ufficio e vari impegni quotidiani, la logica modaiola imponesse il ritorno in grande stile delle borse XXL e insieme di tutti quei modelli dall’anima funzionale, perfetti per contenere laptop, documenti e tutto il necessario — e oltre — per sopravvivere fuori casa da mattina a sera.

Come sappiamo, però, la moda non ha quasi mai a che fare con la pura logica, ed è esattamente per questo che le iconiche micro bags hanno semplicemente deciso di smettere i panni di “contenitori” per abbracciare una nuova, affascinante natura scultorea.

In fin dei conti, la storia ci insegna che queste minuscole creazioni hanno radici ben più profonde dell’algoritmo di TikTok o del tormentone virale lanciato da Jacquemus qualche anno fa: già tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, infatti, le donne della buona società sfoggiavano borse mignon e preziose minaudière nate non per utilità, ma per rifinire l’outfit come un vero e proprio status symbol.

Ebbene, oggi i designer sembrano aver raccolto questa eredità per portarla all’estremo: nelle collezioni dedicate all’autunno-inverno 2026/27 direttori creativi del calibro di Jonathan Anderson e Matthieu Blazy hanno trasformato i formati mini in estensioni espressive dell’anima di chi li indossa, arricchendoli con ispirazioni inaspettate, finiture metalliche e chiusure scultura.

Niente più ansia da spazio, quindi: il segreto, nell’autunno 2026, sta tutto nell’arte dello styling. E soprattutto del layering. Ecco quindi che la micro bag non scompare ma si evolve, diventando un prezioso dettaglio da abbinare a una borsa di tendenza più grande.

Sulle passerelle di Chanel, Gucci e Rabanne le abbiamo viste sfilare sia come sofisticati accessori da gran sera, sia agganciate a modelli monumentali alla stregua di graziosi bag charms, e poi ancora portate a tracolla sopra a cappotti e giacche al pari di vistose spille o collane d’avanguardia, come visto da Dries Van Noten.

Il più grande fashion-dilemma della storia sembra essere stato finalmente risolto: mentre le tote bags si propongono come la soluzione definitiva alle nostre necessità quotidiane, il formato micro continua a soddisfare il nostro desiderio di gioco, ironia e pura coolness. Insomma, a chi le credeva oramai sepolte sotto il peso del pragmatismo toccherà ricredersi, perché loro sono tornate, più furbe, stilose e incredibilmente chic che mai.

Cazqgoy - Pochette in acrilico Micro bag dorata a forma di fiore