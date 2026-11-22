Un po' accessori, un po' opere d'arte: dimentichiamo la discrezione, almeno per un momento, perché le borse dell'inverno hanno decisamente altri programmi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Borse decorate - Tendenza inverno 2026/27

Proprio quando la filosofia del “less is more” iniziava a convincerci, ecco la moda stravolgere i piani restituendo all’eccesso la sua — meritata — rivincita e a noi tutto il divertimento. C’è stato un tempo in cui uscire di casa con un’It-Bag ricoperta di cristalli, ricami e applicazioni appesa al braccio sarebbe sembrato decisamente troppo, ma quel tempo è finito.

Oggi è proprio la stessa abbondanza a fare tendenza. Dimentichiamo allora le silhouette essenziali e le superfici immacolate: le borse del momento hanno una personalità decisamente ingombrante, amano farsi notare, brillare e, perché no, provare persino a rubarci un po’ la scena.

Le borse gioiello sono tornate a far furore, e hanno già il nostro cuore

Un antico detto consiglia di non rimandare a domani ciò che si può fare oggi e questo, proprio come per gli altri doveri, è perfettamente applicabile anche al “brillare”. Ebbene, secondo le passerelle dell’autunno-inverno 2026/27 sembra proprio che le maison abbiano deciso di non porre più alcun limite in fatto di decorazioni, a partire proprio dalle borse.

Il risultato è un piccolo trionfo di creatività, dove le silhouette più riconoscibili si trasformano in vere e proprie tele sulle quali ricamare, applicare, impreziosire e, perché no, anche esagerare. Non si tratta soltanto di aggiungere qualche dettaglio luminoso, ma di rendere l’It-Bag di turno protagonista.

Tra gli esempi più interessanti c’è sicuramente la Baguette di Fendi, che per la stagione è tornata in una veste particolarmente spettacolare. Iconica, nata nel 1997 e ormai entrata a pieno titolo nella storia della moda, è stata ora reinterpretata attraverso lavorazioni artigianali ultra-elaborate, ricami di perline, motivi geometrici multicolore e applicazioni scintillanti.

Alcune versioni sembrano quasi piccoli arazzi da portare a spalla, altre si trasformano in autentici scrigni di luce, grazie a cascate di cristalli e dettagli preziosi. Insomma, riconoscerla è facilissimo, ma scegliere una sola versione potrebbe rivelarsi parecchio più complicato.

Dalla sua, anche Valentino sa giocare magistralmente con il potenziale decorativo degli accessori: lo ha dimostrato portando in primo piano la DeVain, uno dei modelli in assoluto più interessanti del brand e perfetta interprete dell’attuale rivalsa del massimalismo. Introdotta da Alessandro Michele nel 2025, l’abbiamo vista declinata in numerose interpretazioni, tra ricami, pietre variopinte, strass e materiali inaspettati.

Ecco quindi che la sua silhouette allungata diventa il punto di partenza per sperimentazioni estetiche anche molto diverse tra loro: dalla versione più preziosa, quasi gioiello, a quella dall’attitudine eccentrica e dichiaratamente massimalista.

Impossibile — e vietato — non citare, poi, le micro-interpretazioni di Chanel ed Etro, che contribuiscono a rendere ancor più interessante questo ritrovato amore per l’iper-décor. In poche parole, il messaggio delle passerelle è piuttosto chiaro: una borsa non deve necessariamente accompagnare il look in punta di piedi, può tranquillamente diventarne la protagonista assoluta.

Ma come indossarla senza rischiare di esagerare? La strategia è proprio quella di lasciarle spazio. Via libera, dunque, a cappotti dalle linee pulite, jeans, completi sartoriali e abiti essenziali, da abbinare a colei che farà tutto il lavoro. Perché se c’è qualcuno che quest’inverno non ha alcuna intenzione di passare inosservata, insieme a noi, è proprio lei.

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