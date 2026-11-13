Se l'amore eterno è un lusso per pochi, quello per le borse di tendenza non sembra conoscere crisi: ma quali sono i nuovi modelli che ci indurranno in tentazione con l'arrivo del freddo?

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Elie Saab Haute Couture Fall-Winter 2026/2027 show

In un’epoca in cui l’amore sembra somigliare tanto a una leggenda metropolitana, il sentimento più solido a cui si può aspirare è forse quello di una fashion addicted per la nuova It-Bag di turno.

Passano le stagioni, cambiano le tendenze, si moltiplicano le tentazioni, eppure quella bruciante passione non conosce crisi. Anzi, si rinnova ogni volta e, a giudicare dalle passerelle del periodo, ci sono tutte le carte in regola per farci capitolare ancora una volta.

Le It-Bags dell’Autunno-Inverno 2026/27: un amore fatto di texture

Quella tra una donna e la sua borsa è del resto una relazione fatta di colpi di fulmine, complicità e desideri che si rinnovano a ogni cambio stagione. Ed è esattamente ciò che sta accadendo adesso: per l’autunno-inverno 2026/27 le grandi maison hanno deciso di giocare con la fantasia, ma soprattutto con le texture, alternando superfici morbide e avvolgenti a pellami lucidissimi e dettagli preziosi.

Il risultato? Un quadro ricco di contrasti, in cui convivono dimensioni agli antipodi, lavorazioni inaspettate e materiali dalle personalità spiccatamente diverse.

Le proporzioni si fanno ora minuscole, ora generose, i colori vividi o profondi, mentre le superfici acquistano una luce diversa a seconda della prospettiva.

Insomma, pare che sul piatto ci sia un assortimento di lusinghe per tutti i gusti: tra micro bags, piccole ma decisamente ambiziose, silhouette più disinvolte, destrutturate, tocchi “fluffy”, frange svolazzanti e allure rétro, scegliere la prossima new entry a cui fare spazio nel guardaroba sarà tutt’altro che semplice. Ma dopotutto siamo qui per provarci, e non ne usciremo di certo a mani — o spalle — vuote.

Micro Bags e minaudière: piccole, preziose e irresistibili

Quando la praticità non è necessariamente la prima qualità che ricerchiamo in una borsa, le micro bags continuano ad avere ottime possibilità di conquistarci: perché sì, in mezzo a misure XXL e alternative funzionali, questi piccoli-grandi capolavori di pelletteria sono tornati più forti di prima.

Minute, anzi minutissime, spesso appena poco più grandi di un portacarte, quelle del momento sembrano nate per custodire giusto l’indispensabile: la nostra pazienza. Ecco quindi che i formati ridotti incontrano il gusto per i dettagli preziosi nelle collezioni di Gucci, Michael Kors, Fendi e Prada, con borsette a spalla glossate e minaudière che si trasformano in veri e propri scrigni da collezione.

Tra le proposte più scenografiche abbiamo senza dubbio quella a forma di melagrana firmata Chanel e la Frog Minaudière di Dior, realizzata in metallo dorato, pelle e velluto. Perché, diciamocelo, non sempre una It-Bag deve contenere molto: a volte basta che sappia farsi — e specialmente farci — notare.

Braccialini - Rock Mini bag a pois con borchie e ricami

Borse con la pelliccia, il lato più fluffy dell’inverno

Se c’è una tendenza che promette di saper rendere piacevole persino la giornata più gelida dell’inverno in arrivo, è sicuramente quella delle borse in pelliccia. Morbide, vaporose e irresistibilmente cool, le nuove fluffy bags sembrano quasi una coccola, capaci di aggiungere una nota giocosa finanche agli outfit più rigorosi.

Fendi ha puntato tutto su di uno strepitoso esemplare di Baguette multicolore, dall’aspetto decisamente scenografico, mentre Miu Miu ha proposto soffici maxi bag borchiate dai materiali a contrasto.

Non si sono certo fatte attendere le interpretazioni di Givenchy, pochette dall’allure ruggente, e di Bottega Veneta, che ha scelto invece le proporzioni più contenute di mini secchielli in visone. Una cosa è certa: questa fredda stagione la voglia di morbidezza non si limita affatto al capospalla.

Guess - Camden Borsa in pelliccia marrone cioccolato

Borse con frange e nappe: movimento, carattere e un pizzico di nostalgia

Difficile resistere al fascino di frange e nappe, specie quando smettono le vesti del semplice dettaglio decorativo per diventare le vere protagoniste sull’accessorio del caso. Ebbene, per l’inverno 2026/27 queste tornano ad oscillare a ogni passo, regalando alle borse à la page quel guizzo dinamico che strizza l’occhio alle amatissime suggestioni boho, pur senza rinunciare a una buona dose di raffinatezza.

Parliamo di una tendenza che si inserisce in un più ampio ritorno delle lavorazioni retrò, che coinvolge pelle, suede, ricami e applicazioni preziose, come visto in pedana da Etro.

Il segreto per indossarla? Lasciare che siano proprio queste indomabili fronde a catturare l’attenzione, magari preferendo silhouette essenziali e palette più sobrie per il resto del look. Il loro bello, in fondo, è proprio questo: basta un pizzico di movimento per trasformare un abbinamento ordinario in uno da copertina.

Furla - Sfera Soft Borsa a spalla in suede con frange

Borse in velluto e cavallino, quando la texture fa la differenza

A tutte coloro che amano gli accessori capaci di distinguersi al primo sguardo, la stagione fredda riserva un’altra tentazione: borse che fanno del loro punto di forza la ricchezza delle superfici.

Da una parte c’è il velluto, con la sua eleganza profonda e intramontabile quel non so che di vintage, dall’altra il cavallino, pronto a introdurre una nota grintosa ma sofisticata nella nostra quotidianità.

In passerella Giorgio Armani aveva scelto il velluto borgogna per rifinire un delizioso design a sacchetto, mentre Chloé, Gucci e Prada hanno esplorato il fascino selvaggio di quei pellami dal carattere deciso. Non servono, insomma, loghi vistosi o decorazioni eccessive: a rendere speciale una borsa, spesso, è soprattutto il modo in cui si presenta. Al tatto.

Borse slouchy: morbide, rilassate e incredibilmente chic

Dopo stagioni dominate da geometrie rigorose e silhouette impeccabili, la moda sembra invitarci a tirare un sospiro di sollievo: sono borse slouchy a reclamare il trono, a suon di volumi morbidi, pellami flessibili e forme che sembrano quasi perdere deliberatamente la propria struttura.

Il bello è esattamente questo, e forse dovremmo prendere esempio: per essere glamour non fingono certo di apparire perfette, piuttosto acquisiscono fascino proprio attraverso quell’aria “spettinata”, vissuta e spontanea che le rende così desiderabili.

Dalla sua, Gucci ha riletto in chiave oversize la sua iconica Jackie 1961, mentre Miu Miu ha riportato sotto i riflettori l’indimenticabile Rendez-Vous. A gran sorpresa anche Chanel ha ammorbidito le proprie silhouette a spalla, giocando con pellami più flessibili e dettagli a catena, e Zimmermann ha sfornato la maxi pouch d’elezione, in pelle e eco-fur.

Il risultato è una It-Bag da portare senza troppi pensieri, da infilare sotto il braccio e abbinare tanto a un cappotto sartoriale quanto a tenute decisamente più casual. Del resto l’amore è bello e vero quando non segue troppe regole.