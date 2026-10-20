Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images GCDS fashion show Fall/Winter 2026/2027

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha tentato l’impresa impossibile di far entrare le chiavi di casa, lo smartphone, il portafoglio, il rossetto del cuore e tutta un’intera sessione di traumi e ansie quotidiane in una di quelle strepitose micro-borse da sera. Il risultato? Una cerniera che grida aiuto e lo stile che vacilla.

Fortunatamente però la moda autunnale ha deciso di fare pace con la fisica e, insieme, anche con i nostri ritmi frenetici, regalandoci il compromesso definitivo. Capiente come un bagaglio a mano, raffinata come una pochette luccicante: non è poi così difficile capire il perché del grande successo che sua maestà la maxi pouch bag sta riscuotendo in mezzo alle It-Bags di stagione.

La maxi pouch è tutto ciò che ci serve (davvero) quest’autunno: ti spieghiamo perché

C’è un’eleganza nostalgica che si muove leggera tra le sfilate di questa stagione, un fascino che sembra rubare i segreti ai vecchi bauli della nonna per reinterpretarli con un’attitudine sfacciatamente contemporanea. Parliamo di quella borsetta che si porta rigorosamente sotto il braccio, stretta a sé come un segreto prezioso. Uno soffice e couture.

Diciamocelo: in un mondo che ci vede sempre di corsa, divise tra una riunione di lavoro, quell’appuntamento e un — meritatissimo —aperitivo improvvisato, l’accessorio perfetto non deve solo completare il look ma deve saperci svoltare giornata e umore. E si dà il caso che la maxi pouch bag faccia esattamente questo: unire l’utile al dilettevole attraverso un’estetica irresistibilmente sofisticata, e anche un filo retrò.

Parliamo chiaramente di una borsa più o meno oversize, che si candida ufficialmente a diventare l’oggetto del desiderio dei prossimi mesi, il pezzo forte da esibire da mattina a sera, in qualsiasi occasione, come degno completamento della tenuta sartoriale del caso o come atto rivoluzionario, nel più semplice dei look da giorno.

Il suo segreto? Risiede interamente in quella caratteristica silhouette, liquida e destrutturata al tempo stesso. Non è una borsa che si impone con rigide geometrie, ma una che asseconda i movimenti del corpo, trasformandosi in un vero e proprio prolungamento di chi la indossa.

Le grandi maison hanno intercettato ancora una volta il dilagante bisogno di un lusso più rilassato, meno impostato ma non per questo meno esclusivo, portando in passerella modelli che evocano lo spirito delle grandi dive del passato, quelle che passeggiavano per Parigi o New York con al fianco le loro borsette senza manici, tenute con nonchalance regale.

Ebbene oggi questo gesto vezzoso, antico ma immortale, si fa manifesto di una femminilità dinamica, che non vuole rinunciare a nulla. Tantomeno allo spazio necessario a farci stare l’agenda, il laptop, il beauty case da viaggio e magari anche un paio di scarpe di tendenza di ricambio. Si scherza, ma neanche tanto.

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Quindi è definitivo: la definizione di pochette, a partire da questa fredda stagione, non corrisponde più semplicemente a quella schiera di micro bags da agguantare appena prima di varcare la soglia di casa, in equilibrio perfetto sui tacchi. La sua versione à la page è maxi, scultorea o morbida e soprattutto adatta anche (e soprattutto) al giorno.

Se il modo giusto per indossarla rimane quello elegantissimo della buona vecchia clutch stretta tra le mani, o ancor meglio accomodata sotto il braccio, a cambiare totalmente sono infatti dimensioni e occasioni d’uso. Quali? Tutte quelle che vengono in mente.

Bottega Veneta ha contribuito alla causa reinterpretando il concetto attraverso il suo iconico motivo intrecciato, stavolta in verde militare, rosso ciliegia e giallo, mentre Michael Kors ha preferito puntare tutto su superfici specchiate che catturassero la luce, metallizzate o ad effetto glossy croc.

In pedana da Elie Saab, invece, avevamo notato diverse lunghe buste orientate da est a ovest in tonalità profonde, dal nero al bordeaux. Da Chanel, ancora, Matthieu Blazy ha piegato i codici stilistici della maison in una splendida forma a mezzaluna in camoscio beige, ovviamente trapuntata e con solo una minuscola doppia “C” a firmarla.

Nella collezione di Dior, invece, a saltare all’occhio era stato un imponente maxi fiocco: un nodo plissettato a mano di lamé argento increspato, da impugnare al centro in modo tale che entrambi i lati si aprissero a ventaglio, alla stregua di una vera e propria scultura da esibire tra le mani. Perché di questo si tratta, in fondo.

Tra gli assetti di gran moda permangono lunghi abiti scivolati, cappotti chilometrici e pantaloni a palazzo, ma vi si aggiungono completi maschili, maglieria e finanche denim, rendendo l’unica e sola It-Bag del momento quel dettaglio ricercato in grado di cambiare istantaneamente il tono del look.

Insomma, sarà anche meno pratica di una banale tracolla, eppure è proprio questa sua apparente scomodità a sottolinearne l’allure. Dopotutto lo sappiamo, come si dice? Chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire. Ma non c’è alcuna sofferenza nell’avere un pezzo tanto clamoroso — letteralmente — a portata di mano.