Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Borse rosse - tendenza autunno-inverno 2026/27

Ci sono accessori che completano un outfit e altri che, semplicemente, lo rendono indimenticabile. E se il colore della passione è quello che questo inverno ci aiuta a prenderci la scena, la borsa rossa appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Intensa, magnetica e incredibilmente versatile, è lei quel dettaglio capace di accendere il guardaroba con una dose extra di carattere misto a femminilità. Dopotutto non è necessario avvolgersi in un total look scarlatto per comunicare forza espressiva: basta appena scegliere il giusto alleato di stile, affidandogli il compito di cambiare le sorti dell’intera mise. E spesso persino il nostro umore.

Le It-Bags dell’autunno-inverno 2026/27 sono (quasi) tutte rosse: parola d’haute couture

Ovviamente, sono state le passerelle dell’autunno-inverno 2026/27 a darci prova di come una It-Bag fiammante possa rappresentare molto più di un semplice accessorio. Tra finish opposti, design microscopici, silhouette extralarge, volumi destrutturati e lavorazioni preziose, per la fredda stagione le grandi maison si sono divertire con forme e proporzioni, senza rinunciare a una buona dose di audacia.

In pedana da Chanel, ad esempio, sono apparse borse rosso intenso dall’effetto coccodrillo, una dichiarazione di stile che dimostra quanto il colore possa diventare protagonista anche attraverso le texture.

Da Prada e Celine, invece, il power color d’elezione incontrava il fascino delle linee più ricercate, tra proporzioni e geometrie diverse. Ma non è certo finita qui: nelle collezioni di Lanvin e Bottega Veneta abbiamo visto pochette e tote purpuree farsi parte integrante di tenute totalmente coordinate, impreziosite da nappine che ne accentuavano attrattiva e movimento. Proposte dal forte impatto visivo, insomma, ideali per chi non ha paura di osare. Dalla testa ai piedi.

In fin dei conti, sembra che le possibilità siano praticamente infinite: non resta che trovare quella più vicina alla propria personalità. Coloro che sono tuttora fedeli al minimalismo possono puntare su shoulder bags dalle linee pulite, magari in una profondissima gradazione ciliegia, da lasciar risaltare su un immenso cappotto color cammello o uno grigio antracite.

Le anime più romantiche, dal canto loro, saranno immediatamente conquistate da tutte quelle mini bags preziose destinate ad ornare la mise di turno come il più bello dei gioielli. Chi predilige un’estetica più grintosa, invece, troverà la sua dimensione nelle raffinate proposte glossy croc che stiamo vedendo popolare le strade.

Da non sottovalutare, oltretutto, il fascino delle borse XXL, perfette per accompagnarci durante le giornate più intense della settimana senza sacrificare neppure un grammo di stile.

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Quanto alle sfumature di tendenza, poi, non esiste una sola interpretazione a cui votarsi: dal rosso pomodoro squillante al carminio, fino alle note ultra liquorose tipiche di vinaccia e burgundy, ogni nuance racconta un’attitudine diversa.

Il segreto? Come sempre, saper giocare con i contrasti, lasciando che la nostra amata borsa diventi il punto focale di un look costruito attorno a tonalità neutre, oppure osando con una delle vivaci combo cromatiche del periodo, nettamente più sfacciate.

Del resto il rosso, si sa, non è certo un colore che ama passare inosservato. Non potrebbe. Tantomeno una fashion addicted degna di tale appellativo.