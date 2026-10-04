Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Moschino Fall/Winter 2026/2027 fashion show

Avvistata sulle passerelle più esclusive e già pronta a conquistare i marciapiedi delle capitali della moda: del resto lo sappiamo, non c’è look che tenga senza la borsa giusta a completarlo. Ma attenzione, perché in mezzo alle nuove It-Bags di stagione due esemplari soffici quanto sfacciati in particolare sembrano aver dichiarato ufficialmente guerra alle silhouette più severe. Strutture geometriche e manici rigorosi dovrebbero iniziare a temere per la propria sopravvivenza, dato che i trend del momento ci vogliono avvolte — dalla testa ai piedi — in una nuvola di morbidezza extralarge.

In fondo chi l’ha detto che per essere eleganti si debba necessariamente rinunciare al comfort? Se la moda dell’autunno 2026 sta riscrivendo le regole del guardaroba in quest’ottica, attraverso capi dalle linee rilassate e l’allure apparentemente disinvolta, ecco finire in primo piano accessori che sembrano nati per essere abbracciati: da un lato troviamo il massimalismo destrutturato della maxi pouch, dall’altro la sofficità irresistibile della pillow bag. Due filosofie diverse, ma con un unico obiettivo: unire la capienza di un bagaglio a mano ad un’estetica assolutamente sofisticata.

La problematica che sta affliggendo ogni fashion addicted del pianeta, adesso, è una sola: pillow bag o maxi pouch? Questo è il dilemma. La sfida tra must-have soffici e capienti è da considerarsi aperta, e promette di rivoluzionare le nostre tenute quotidiane.

La maxi pouch, capienza estrema e stile altrettanto grande

Questo confronto si gioca nell’Olimpo delle It-Bags di stagione, e verte fondamentalmente su come interpretiamo i ritmi frenetici della città: dal canto suo, la maxi pouch si presenta come la campionessa assoluta della più sofisticata disinvoltura contemporanea, priva di ganci, catene o rigidità di sorta, un modello che si fa dichiarazione di stile a portata di mano, arrotolato o stretto pigramente sotto il braccio, qualsiasi cosa si indossi.

Sono state le grandi maison, da Bottega Veneta a Saint Laurent, a riscrivere tutto ciò che credevamo di sapere in merito al concetto di pochette XXL, elevandola da accessorio prettamente serale a compagna ideale per i look di ogni giorno. Il segreto del suo successo? Risiede nella fluidità dei materiali impiegati, che assecondano i movimenti del corpo regalando un’attitudine chic ma comunque rilassata a cui è davvero difficile dire no.

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La pillow bag, la coccola-couture di cui abbiamo bisogno

Dall’altra parte del ring, invece, la pillow bag risponde con un calore avvolgente — ed una precisione sartoriale imbottita — che conquista chi non sa rinunciare al fascino della spontaneità.

Maxi, midi o mini, caratterizzata da texture trapuntate e volumi bombati che ricordano un vero e proprio cuscino, come da nome, questa borsa di tendenza unisce la cosiddetta estetica “puffer” alla praticità: Maison Margiela, Coach e Celine ne hanno declinato la caratteristica morbidezza applicandole una portabilità versatile ed un’eleganza cozy, che non possono passare inosservate. Lei struttura l’outfit pur senza indurirlo, offrendo quel perfetto compromesso tra un design ricercato e la carezza di un peluche da stringere a sé nelle mattine più fredde.

Chi vince, dunque? Ci spiace non avere una soluzione, ma in questo testa a testa glamour l’esito dipende dalla pura attitudine personale: la maxi pouch richiede un pizzico di audacia in più, l’ideale per chi vuole sigillare l’outfit con un tocco di coolness, mentre la pillow bag incarna una versatilità spontanea, ideale tanto per impegni di lavoro quanto per weekend fuori porta.

Una cosa certa, però: la vera trionfatrice è la comodità, finalmente tornata al centro della scena.