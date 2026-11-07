Il blazer oversize di Paola Di Benedetto è il capo da riscoprire e indossare questo autunno e abbiamo trovato 5 abbinamenti da provare subito

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Paola Di Benedetto ha eletto il blazer over il capospalla dell'autunno

Ci sono dei capi diventati evergreen perché hanno il potere di trasformare qualsiasi look in pochi secondi. Il blazer è uno di questi: un must nel guardaroba femminile che ha saputo reinventarsi fino a approdare alla versione oversize, ormai diventata una presenza fissa nel nostro guardaroba e in quello delle star. A confermarlo è Paola Di Benedetto che ce lo propone in una versione elegante e sensuale, da cui prendere spunto e adattarlo in base ai nostri gusti.

Il blazer oversize di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto molto attiva sui social spesso condivide i suoi outfit online e recentemente ci ha regalano un look che si sposa bene con l’autunno e con la voglia di avere uno stile femminile.

La conduttrice ha scelto come pezzo principale del suo outfit una giacca oversize dal taglio strutturato, ma morbido indossata su un paio di shorts e una maglia con collo camicia arricchita da bottoni dorati. A completare ha aggiunto un paio di collant neri, décolleté a punta con tacco a spillo e una borsa a mano trapuntata con chiusura oro. Un total black femminile reso elegante dai dettagli gold.

4 modi per indossare il blazer oversize questo autunno

Il look di Paola Di Benedetto è molto sofisticato e perfetto per le serate o le occasioni importanti, ma abbiamo trovato altri 4 look con il blazer oversize adatti per ogni esigenza.

Con i jeans per un look casual

Uno degli abbinamenti più gettonati da indossare tutti i giorni è quello con un paio di jeans. Puoi sfoggiare quelli regular per equilibrare le proporzioni, ma anche quelli a gamba larga per un total look over. In entrambi i casi vanno bene una t-shirt oppure un maglionicino sottile. Se il look è per l’ufficio indossa un paio di mocassini o ballerine, altrimenti affidati anche alle sneakers.

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Blazer over e pantaloni sartoriali

Altro look per l’ufficio che sostituisce il jeans è quello con il blazer oversize e un un pantalone sartoriale. In questo caso puoi decidere se optare per un total black che dona al look un aspetto elegante. Invece, se vuoi uno stile raffinato ma meno formale prova con un blazer sempre nero, ma un pantalone sartoriale beige, grigio, cioccolato o bordeaux. Per terminare il look aggiungi una blusa bianca e un paio di ballerine.

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Con leggings per un look sporty chic

Se vuoi uno stile minimal e comodo, un abbinamento che funziona sempre è indossare il blazer oversize nero insieme a un paio di leggings dello stesso colore così da giocare con i volumi. Aggiungi un maglioncino – anche a collo alto – per le giornate più fredde. Se vuoi rendere il look più sportivo completa con un paio di stivali alti fino al polpaccio sempre neri. Nel caso tu voglia un risultato sporty chic, prova un paio di slingback e usa la cinta obi o con fibbia gold per impreziosire il look.

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Con abito e gonna per la seta

Abbiamo visto Paola Di Benedetto abbinare il blazer oversize con un paio di shorts, ma se vuoi sostituire questo capo con uno sempre corto, puoi sfruttare una minigonna, magari in pelle, per un look grintoso.

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Per uno stile più elegante sostituisci la minigonna con uno abito, bellissimo ad esempio il contrasto tra un blazer oversize strutturato e un abito sottoveste in raso.

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