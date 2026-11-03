Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Lo sconto sui mocassini Clarks

Dimenticate le solite scarpe da ginnastica. Le regole dello street style parlano chiaro: la vera uniforme per affrontare le temperature in picchiata esige il mocassino.

Sofisticato, rigoroso ma effortlessly chic, è l’accessorio chiave capace di far fare un level up istantaneo a qualsiasi look quotidiano. E se la caccia al modello perfetto vi sembra un’impresa, abbiamo la soluzione budget-friendly definitiva: i mocassini Clarks Westlynn Bella, attualmente disponibili a soli 50 euro. Un autentico affare fashion da non lasciarsi sfuggire.

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In inverno non dimenticarti l’alternativa perfetta: i mocassini in pelle di Clarks

Minimalista e ultra-versatile, questo modello slip-on in morbida pelle nera si impone come l’assoluto must-have di stagione. Il design a punta rotonda e la suola flat in gomma flessibile incontrano un’anima iper-tecnologica: scordatevi i classici mocassini rigidi, qui il comfort è protagonista. Grazie a un plantare sagomato in schiuma e alle tecnologie esclusive Contoured Comfort e Cushion Plus, la scarpa garantisce un’ammortizzazione mirata e un supporto extra. Aggiungete una fodera soft pensata appositamente per le giornate più fredde, e avrete la scarpa definitiva per correre da un meeting all’altro senza rinunciare allo stile.

Indossare un paio di Clarks significa anche camminare letteralmente nella storia del costume. L’azienda, fondata nel Somerset nel lontano 1825 dai fratelli Cyrus e James, unisce oggi un’eredità artigianale bicentenaria a un’innovazione continua. Ancora oggi, ogni calzatura nasce da una forma intagliata a mano nel legno, fondendo heritage britannico ed estetica contemporanea in un approccio sempre più consapevole e sostenibile.

La style note da ricordare: la manutenzione è essenziale ma facilissima (basta un panno asciutto, la scarpa non è waterproof). Per quanto riguarda il fit, le fashion insider e le recensioni confermano che la resa è eccellente e iper-performante, ma avvertono: la silhouette è asciutta e leggermente affusolata, quindi potrebbe risultare un po’ stretta per chi possiede una pianta del piede tendenzialmente larga.

Styling tips: 3 modi per indossare i mocassini in inverno

I mocassini neri sono la tela bianca perfetta per i vostri look. Ecco come abbinarli per dominare le tendenze di stagione:

L’estetica “quiet luxury” per l’ufficio : puntate su volumi over e tagli sartoriali. Un pantalone palazzo in lana fredda grigio antracite, un dolcevita in cashmere nero e un maxi cappotto cammello scivolato. Il mocassino aggiunge quel tocco mannish irresistibile e rigoroso.

: puntate su volumi over e tagli sartoriali. Un pantalone palazzo in lana fredda grigio antracite, un dolcevita in cashmere nero e un maxi cappotto cammello scivolato. Il mocassino aggiunge quel tocco mannish irresistibile e rigoroso. New preppy per il weekend : il trend college non passa mai di moda. Abbinate i vostri Clarks a un jeans straight fit dal lavaggio vintage. L’accessorio indispensabile? Il calzino bianco a coste spesse (o in lana mélange) rigorosamente a vista, completato da un maglione a trecce dal fit rilassato.

: il trend college non passa mai di moda. Abbinate i vostri Clarks a un jeans straight fit dal lavaggio vintage. L’accessorio indispensabile? Il calzino bianco a coste spesse (o in lana mélange) rigorosamente a vista, completato da un maglione a trecce dal fit rilassato. Evening Chic (senza tacchi): chi ha detto che per essere eleganti serva il tacco alto? Per una cena o una cerimonia invernale day-to-night, mixate i mocassini con una gonna longuette plissé, collant neri opachi iper-coprenti e una blusa in seta con fiocco al collo. Sofisticazione assoluta, zero compromessi sulla comodità.

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