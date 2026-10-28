Amazon replica le offerte (da Black Friday) sui Dr. Martens. Gli anfibi più desiderati al prezzo più basso di sempre

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Gli anfibi Dr Martens in offerta

Se dici anfibi dici Dr. Martens, gli stivali culto che negli anni hanno conquistato celebrity di casa nostra e star internazionali. Non passa autunno/inverno senza che qualche top model o attore non venga immortalato con ai piedi queste calzature. D’altronde i Dr. Martens non sono solamente cult, ma anche comodissimi e resistenti, perfetti per creare tanti look e per regalare quel twist che serve per sentirsi speciali.

Gli anfibi Dr. Martens in offerta

Averli è un imperativo, soprattutto ora che Amazon ha deciso di anticipare alcune offerte del Black Friday, catapultandoci già fra sconti e prezzi stracciati. Oggi infatti tantissimi modelli di anfibi Dr. Martens sono scontatissimi, da quelli più iconici a quelli più originali. L’occasione perfetta per fare affari e per portarsi a casa una scarpa destinata a durare nel tempo e che – diciamocelo – non passa mai di moda.

Era il 1943 quando il dottor Klaus Maertens, dopo aver avuto un incidente sugli sci, creo degli stivaletti da indossare durante la convalescenza. Si trattava di scarpe con suole ortopediche, ma comunque morbide e facili da indossare. Quando il dottore incontrò Herbert Funck, suo vecchio compagno di studi, l’uomo venne colpito da subito dal design della scarpa.

I due decisero così di lanciarsi nell’impresa commerciale e confezionarono i primissimi stivali Dr. Martens. Il successo fu immediato. Quegli stivali, così comodi e pratici, conquistarono prima la classe operaia poi divennero le scarpe per eccellenza di chi cercava di distinguersi dalla massa, puntando su un look ribelle e fuori dagli schemi.

Oggi è impossibile non avere almeno un paio (o più) di Dr. Martens nell’armadio. Questi anfibi sono comodi e funzionali, ma soprattutto indistruttibili. Il modello classico, in pelle nera, resta il più versatile e diffuso, con un costo più che accessibile grazie agli sconti di Amazon. Puoi sfoggiarlo per anni e non ti stancherà mai, in più è davvero studiato per durare nel tempo e sopportare pioggia e basse temperature.

Accanto al modello base troviamo tante altre varianti. Ad esempio gli anfibi Dr. Martens platform, le stringate bassi, gli stivaletti Chelsea con l’inconfondibile design del brand, e i mocassini (super di tendenza quest’anno).

Ogni modello ha una sua particolarità, ma ad unirli tutti c’è il vantaggio di essere versatili e indistruttibili. Il bello dei Dr. Martens poi è che non servono delle regole particolari per indossarli. Il motivo? Stanno bene su tutto! Rappresentano d’altronde il pezzo che serve per dare un twist a qualsiasi look rendendolo non banale e di tendenza.

Per scoprirlo basta dare un’occhiata agli spunti di street style. Gli anfibi Dr. Martens stanno benissimo con qualsiasi tipologia di jeans, da quelli baggy ai cargo pants. Sono perfetti con le minigonne e le camicie bianche, ma anche con gonne a matita e crop top. Si abbinano ai completi sartoriali, dunque puoi anche indossarli quando vai in ufficio. Indossare i Dr. Martens, dunque, è davvero facilissimo e divertente. In più ora per averle non dovrai spendere un patrimonio: approfittando delle offerte potrai acquistare il modello iconico e quello che ti piace di più.

Offerta Anfibi Dr. Martens Dr. Martens Pascal Bex Pisa

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale