GettyImages Kate Middleton ci regala il look autunnale di tendenza

Ci sono scarpe che appena l’asticella del termometro inizia a scendere non vediamo l’ora di indossare. Tra le calzature più apprezzate in autunno troviamo i Chelsea boots: essenziali, eleganti hanno quel tocco british che piace anche ai reali. In particolare a decretarla la calzatura da indossare in autunno e in inverno è Kate Middleton che ci conferma ancora una volta che per essere di tendenza non c’è bisogno di indossare capi o accessori appariscenti, basta un paio di stivaletti e anche noi avremo un look da principessa.

Kate Middleton e i Chelsea boots: lo stile british da copiare

Ogni volta che presenzia a un evento Kate Middleton ci regala look da cui prendere spunto perché la Principessa del Galles sa giocare con gli outfit. Uno degli ultimi che ci ha regalato parla di autunno in ogni centimetro senza dimenticare un dettaglio fondamentale: la praticità. Kate Middleton come tutte noi ha bisogno di look semplici che la facciano sentire a proprio agio in ogni situazione ed ecco che ha scelto pochi capi selezionati con cura.

Nel suo outfit i richiami british sono evidenti (ma non poteva essere altrimenti) e quindi la Principessa del Galles ha indossato un paio di pantaloni marroni dalla linea slim, con un dolcevita verde bosco e un trench lungo melanzana, tutti colori che insieme richiamano in pieno lo spirito autunnale e che danno vita a un look armonioso e ben equilibrato. La ciliegina sulla torta del look di Kate Middletonè affidato appunto ai Chelsea boots marroni – non c’erano dubbi – in camoscio un dettaglio che dona ancora più profondità al look.

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I Chelsea boots piacciono perfino ai reali perché hanno un design essenziale caratterizzato da inserti elastici e proprio il fatto di arrivare fino alle caviglie, e non oltre, li rende caldi quando le giornate autunnali si fanno sentire. La loro bellezza poi, sta nel fatto che slanciano la figura, un vantaggio da non sottovalutare perché ci permette di abbinarli con qualsiasi capo

Chelsea boots, gli alleati del tuo guardaroba autunnale

Ancora una volta Kate Middleton ci ha dato un insegnamento di stile con disinvoltura, proprio come il suo look. La Principessa del Galles, infatti ci ha fatto capire come una scarpa iconica come i Chelsea boots se abbinata a un pantalone slim e aderenti assicuri all’intero outfit un aspetto senza tempo che possiamo sfoggiare tutto il giorno sentendoci sempre alla moda.

Visto che abbiamo appurato che sono le scarpe da rispolverare ora che è arrivato l’autunno, l’outfit di Kate Middleton è un punto di partenza, ma possiamo ricrearne altri per adattarli a ogni esigenza.

Un punto a favore dei Chelsea boots è che oltre al modello classico nel corso del tempo sono apparsi quelli con un design più sottile che aggiungono un tocco di eleganza extra al look, mentre quelli con la suola chunky hanno un mood molto più grintoso.

Dobbiamo solo imparare ad abbinarli in base alle situazioni: con un jeans o un maglione diventano la soluzione per un look da giorno, con un pantalone sartoriale e un cappotto, invece si prestano bene a un outfit da lavoro perché diventano più eleganti. Poi se vuoi un risultato più elegante e cozy in perfetto stile autunnale, che ne dici di abbinarli a una gonna midi plissettata con maglioncino di lana o molto più semplicemente a un abito in maglia sia corto che midi? Praticamente sono scarpe che ci permettono di sperimentare con i look proprio come ha fatto Kate Middleton

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