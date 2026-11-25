Dall’ufficio alle serate speciali, i jeans Levi’s sono una garanzia e si abbinano con tantissimi look. In più adesso costano la metà!
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Se sei alla ricerca del modello perfetto per te del brand di denim più famoso al mondo, mettitici comoda e sfoglia la selezione che abbiamo fatto con la più alta percentuale di sconto (fino a esaurimento scorte). Ricorda che il prezzo e la percentuale di sconto può variare a seconda del lavaggio e della taglia selezionata.
Indice
Flare (a zampa): il taglio con lo sconto più alto che slancia la figura
Aderenti su fianchi e cosce e con una svasatura decisa verso il fondo, i jeans flare allungano visivamente la silhouette e danno subito slancio. Sono perfetti con stivali a punta, zeppe o sneakers per un look quotidiano curato. Con la scontistica più alta tra i modelli selezionati, il 726 è famoso per essere realizzato con tessuto del Denim Mill Candiani in Italia, fondato nel 1938 e noto per la produzione di tessuti lussuosi e innovativi. Ora sta per diventare l’affare da mettere subito nel carrello.
Straight: il jeans dal taglio dritto e intramontabile che ti salva per tutti i giorni
Linea pulita, gamba dritta e vestibilità equilibrata: i jeans 501 straight sono il classico che non passa mai di moda e che tutte noi dobbiamo avere nell’armadio. Si abbinano facilmente a camicie, maglioni oversize o blazer, adattandosi a ogni occasione dell’anno. Fai ”size-up” (ossia, scegli una taglia in più rispetto alla tua abituale), se vuoi portarli a vita bassa, Sappi solo che, grazie alla promozione del Black Friday puoi mettere nel carrello uno dei modelli di Levi’s più famosi al mondo spendendo la metà.
Shaping: sostengono e modellano con comfort da mattina a sera
Pensati per accompagnare le curve con un sostegno mirato su pancia e fianchi, i jeans shaping uniscono effetto modellante e libertà di movimento. Il tessuto elastico mantiene la forma ora dopo ora senza segnare. Dimentica quella sensazione di jeans che non vedi l’ora di togliere appena arrivi a casa: loro sono l’alleato ideale quando cerchi un modello comodo ma capace di valorizzare le forme con naturalezza, senza impedimento di movimento.
Wide leg: gamba ampia e fluida per un look disinvolto
Morbidi dalla coscia fino all’orlo, i jeans wide leg regalano movimento e un’eleganza rilassata che funziona sia di giorno che la sera. Si sposano benissimo con maglie aderenti per bilanciare i volumi o con giacche corte in vita. In inverno, abbinati a degli stivaletti a punta che uscrà strategicamente dall’orlo dei jeans per un effetto davvero cool. Approfittare della promo del Black Friday ti permette di portare a casa un modello di tendenza risparmiando fino alla metà.
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