Con il Black Friday è arrivato il momento di fare affari: cappotti, scarpe e jeans costano la metà. Con tanti capi visti alle celebrity!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I capi preferiti delle celeb in offerta con il Black Friday 2026 di Amazon

Il conto alla rovescia è finito: il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato ed è tempo di fare grandi affari! Da giovedì 19 novembre a lunedì 30 novembre 2026 potrai acquistare i tuoi prodotti preferiti a prezzi stracciati. Tanti gli affari da non perdere, non solo nella categoria beauty, ma anche in quella moda. Dal piumino che sognavi tanto, al cardigan virale: gli sconti folli di Amazon sono l’occasione per portarsi a casa capi che sono veri e propri investimenti, pagandoli pochissimo.

Non solo: il Black Friday di Amazon è anche il momento perfetto per acquistare in anticipo i regali di Natale, comprando prodotti favolosi a prezzi bassi. Tutto è a portata di pochi click, con promozioni così vantaggiose che è impossibile non approfittarne subito! Giacche, blazer, piumini e cappotti, ma anche vestiti, camicie, gonne e accessori: tutto quello che puoi desiderare per creare i tuoi look ora ha un prezzo scontato.

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E se sei iscritto al programma di Amazon Prime i vantaggi raddoppiano! L’abbonamento consente infatti di sfruttare le spedizioni veloci e gratuite, oltre a tantissimi altri benefici come l’accesso al catalogo di film, serie tv, musica ed ebook.

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Gli sconti sono davvero tanti e tutti da scoprire, con offerte straordinarie su centinaia di prodotti. Il momento perfetto per investire su qualcosa di bello e utile da mettere nell’armadio, senza spendere troppo e realizzando degli affari favolosi!

Il cappotto di Kate Middleton a quasi la metà e gli altri sconti su cappotti e piumini

I capispalla sono sempre i pezzi che facciamo più fatica a comprare perché hanno, oggettivamente, un prezzo più alto. Ma se ti dicessimo che ora puoi acquistare un cappotto come quello di Kate Middleton ad un prezzo ridicolo? Ci crederesti? Con gli sconti del Black Friday di Amazon infatti si possono acquistare alcuni fra i capispalla più trendy del momento. Non devi sceglierne uno, ma puoi averli tutti!

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Kate Middleton ce l’ha insegnato ormai da tempo: il cappotto lungo è essenziale d’inverno. Un capo da acquistare e che rappresenta un vero e proprio investimento. Lo compri scontato e lo indossi nel corso degli anni, trasformandolo nel pezzo forte del tuo guardaroba. Ora puoi averlo pagandolo quasi la metà, sia nella versione candida di Only che in quella tartan di Desigual.

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Offerta Cappotto lungo Desigual Cappotto lungo con tessuto tartan

Fra i capi che vanno più di moda quest’anno non mancano i piumini. Direttamente dagli anni Novanta sono coloratissimi e da sfoggiare in ogni occasione, sia per l’ufficio che per il tempo libero. Il consiglio? Comprane uno che sia leggero, ma caldo, di alta qualità. Come quello firmato Columbia che con il Black Friday di Amazon costa la metà.

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Mentre se vuoi seguire il grande trend del bomberino (che è favoloso!), su Amazon troverai pane per i tuoi denti durante il Black Friday. Quello firmato Calvin Klein crop e caldissimo, ad esempio, costa pochissimo. Anche in versione rosa!

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Il coat-dress lanciato da Vittoria Puccini in sconto e altri blazer da comprare subito

Per l’ufficio, per una serata elegante o semplicemente per dare un tocco in più al tuo look: blazer e giacche sono indispensabili. Il Black Friday di Amazon è il momento giusto per acquistare questi capi ad un prezzo piccolo, per indossarli in tutte le stagioni, anche nella versione giacca-vestito come quella sfoggiata da Vittoria Puccini sul red carpet.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Se cerchi un blazer che sia un passepartout su Amazon troverai un’ampia selezione di modelli, da quelli che ridisegnano la figura, definendo il punto vita, a quelli in versione oversize, da indossare anche sopra a jeans e leggings. I prezzi sono tutti bassissimi, quasi la metà, per capi con ottime recensioni e una qualità comprovata.

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Offerta Blazer Vero Moda Blazer donna oversize

La giacca-vestito è un must di questa stagione. L’abbiamo vista in tantissime varianti, ma la più originale resta quella con il doppiopetto e cintura. Per sentirsi chic, ma soprattutto creare un look glamour semplicemente indossando un capo. Tutto spendendo circa 70 euro!

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I jeans preferiti di Diletta Leotta a meno di 20 euro e altri modelli a prezzi stracciati

I jeans rappresentano un pilastro nel guardaroba di ognuno di noi, capaci di unire versatilità, comfort e stile senza tempo. I jeans hanno attraversato epoche e generazioni, ma non hanno mai perso il loro grande fascino. I modelli a disposizione sono tanti e quest’anno ce ne sono alcuni davvero da non perdere. Se vuoi investire sul tuo look questo è il momento giusto: i jeans da comprare sono su Amazon e sono scontati grazie al Black Friday.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Il primo modello, imperdibile, è quello più amato da Diletta Leotta. I jeans baggy sono comodi e si possono indossare davvero in qualsiasi occasione. Stanno bene sia con i tacchi alti che con le sneakers, slanciando la figura ed esaltandola nei punti giusti senza sforzi. Il verdetto è unanime: sono da comprare! Soprattutto ora che con lo sconto vengono meno di 20 euro.

Offerta Jeans Baggy Only Jeans baggy lavaggio chiaro

Tornano di moda anche i jeans scuri che ora su Amazon sono scontati del 50%. Quelli del marchio Levi’s sono una garanzia di qualità, resistenza e comodità. Impossibile non comprarli!

Offerta Jeans Levi's Jeans neri a campana

Infine aggiungi al carrello i jeans skinny. Sono tornati di moda, dopo una lunga latitanza, e hanno tutta l’intenzione di restare. Noi li adoriamo non solo perché si abbinano con qualsiasi capo, ma anche perché puoi indossarli dentro gli stivali per stare al caldo quando piove. Uniscono comfort e bellezza: favolosi!

Offerta Jeans G-Star Jeans skinny donna

I vestiti caldissimi e chic a 14 euro

Chi l’ha detto che per vestirsi alla moda bisogna spendere un capitale? Con il Black Friday puoi acquistare capi caldissimi e trendy, pagandoli un prezzo basso. Amazon infatti ha deciso di scontare alcuni vestiti basic perfetti per la stagione fredda, da utilizza per il tempo libero, una serata con le amiche o l’ufficio.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Mini abito a collo alto e costine , lo trovi qui

, Abito a collo alto aderente , lo trovi qui

, Abito nero classico, lo trovi qui

Con 14 euro, ad esempio, puoi avere un abito invernale a costine, con maniche a lanterna e collo alto. Disponibile in tantissimi colori, questo vestito si trasformerà in un jolly per creare innumerevoli look. Low cost e intelligente: compralo subito!

Allo stesso prezzo trovi una selezione di abiti scontatissimi. A collo alti e ideali quando le temperature si abbassano, ridisegnano la figura e si abbinano con sneakers e giacche, ma anche con cappotti e stivali alti.

Offerta Abito a collo alto Zeagoo Abito a collo alto elegante

Infine non poteva mancare un grande classico: un abito nero firmato Only. Caldo, comodo e versatile, è realizzato con materiali di alta qualità e ha un’ottima vestibilità. Morbidissimo, questo abito è un passepartout che tutte dovremmo avere nell’armadio. Soprattutto ora che costa meno della metà!

Offerta Abito Only Abito nero regular fit

Le sneakers che tutte vogliono a meno di 50 euro e le altre offerte sulle scarpe

Il Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per arricchire il tuo guardaroba con nuove scarpe che siano comode e alla moda. Dagli stivali sfoggiati dalle celebrity alle sneakers così leggere che hai l’impressione di camminare scalza, sino alle pantofole morbidissime da usare dentro e fuori casa. I prezzi sono stracciati e le offerte davvero golose!

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Stilose e di tendenza, le Adidas Grand Court sono una garanzia se vuoi acquistare delle sneakers che siano davvero comode, ma che ti consentano anche di indossare dei look eleganti. In pelle scamosciata e con suola in gomma antiscivolo, sono perfette da usare per il tempo libero, occasioni importanti o semplicemente per andare al lavoro. Non a caso tutti le vogliono e ora costano meno di 50 euro!

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E se ti dicessimo che le Dr Martens ora sono scontate alla metà? Gli iconici stivaletti robusti e super casual sono l’oggetto del desiderio di tanti, ma soprattutto una calzatura che non passa mai di moda. Acquistare questi stivaletti significa fare un investimento, scegliendo delle scarpe che durano a lungo e offrono protezione da pioggia e freddo.

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Irina Shayk ne va pazza, Emily Ratajkowski le indossa tutti i giorni e Kendall Jenner le abbina a qualsiasi look. Lo stivaletto mini è ormai ai piedi di tutte e comprarlo è un imperativo. Avvolge il piede, si infila facilmente e dentro è caldissimo grazie al rivestimento.

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