Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Con il Black Friday puoi acquistare capi e scarpe Nike a prezzi folli

Il Black Friday è il momento perfetto per fare un po’ di pulizia nell’armadio e fare spazio con nuovi capi da acquistare con gli sconti offerti dall’e-commerce. Oltre a capispalla, scarpe e maglioni, le offerte Amazon sono ideali per dare una svecchiata all’abbigliamento sportivo.

Tra i brand più desiderati c’è Nike, il marchio con il baffo che nel corso degli anni ci ha offerto scarpe iconiche, maglie e felpe cool e pantaloni comodissimi. Ora con il Black Friday abbiamo selezionato alcuni modelli che vale la pena avere.

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Le Nike Air Force sono le sneakers da mettere nel carrello e le altre scarpe interessanti in offerta

Partiamo da quelle che hanno reso il brand conosciuto in tutto il mondo: le scarpe. Il marchio americano durante il Black Friday ne propone diverse che accontentano ogni stile partendo da quelle più iconiche.

Le scarpe da avere subito scelte dalla redazione

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Le Nike Air Force hanno fatto la storia del brand tanto da avere numerose versioni dello stesso modello. Quella che ci ha colpito particolarmente è bassa con inserti azzurri che danno un tocco di originalità a un grande classico e al tuo outfit.

Offerta Nike Air Force Le scarpe iconiche

Altre scarpe riconoscibilissime che ci fanno immediatamente desiderare di inserirle nel nostro outfit sono le Pegasus come è successo per le Air Force anche queste sono state declinate in diverse versioni. Le Trail sono talmente tanto versatili che potete indossarle sia in città che per fare trakking, perché comode e si abbinano con tutto.

Offerta Nike Pegasus Le scarpe versatili

Hanno uno stile retrò le Nike Dunk High che ricordano le classiche scarpe da basket tanto da essere diventate un must per chi ha uno stile streetwear. La versione che ci ha colpito particolarmente tra quelle in offerta con il Black Friday ha la tomaia bianca e inserti azzurro chiaro che creano un contrasto delicato originale.

Offerta Nike Dunk High Le scarpe streetwear

Se invece sei una sportiva e sei alla ricerca di una scarpa da running, allora ti proponiamo le Nike Zoom Fly 6, la scarpa da corsa che renderà ogni sessione di allenamento più facile. Il modello più leggero rispetto al precedente ha come inserto la schiuma ZoomX e la piastra in fibra che si adattano sia alla corsa su strada che alle sessioni di allenamento in palestra.

Offerta Nike Zoom Fly 6 Le scarpe da corsa

La giacca Nike Park Therma-FIT è l’acquisto da non farsi sfuggire e le migliori offerte per allenarsi in inverno

Quando le temperature scendono anche l’abbigliamento sportivo deve adattarsi alla stagione a cominciare proprio dalle felpe e dalle giacche. Puoi indossarle sia in palestra sia per una passeggiata in città, soprattutto se hai l’opportunità di averle a un prezzo mai visto prima con gli sconti del Black Friday.

I modelli più cool scelti dalla redazione

Di capispalla non ne abbiamo mai abbastanza e uno dei capi più interessanti della collezione Nike è la giacca Park Therma-FIT. Il motivo? La tecnologia Therma-FIT che non solo ti fa stare al caldo in inverno, ma mantiene il calore corporeo rendendola adatta se ti alleni all’aperto o se ti sposti spesso durante la giornata. Il design pulito e total black poi la trasforma nella giacca passe-partout dell’inverno.

Hai uno stile sportivo e sei alla ricerca di una felpa da indossare tutti i giorni senza pensare troppo agli abbinamenti? La felpa Park è quello che si può definire un capo jolly da indossare tutto il giorno per stare al caldo con stile. La versione con cappuccio e il tascone anteriore la rendono comodissima.

Offerta Nike Park La felpa classica

Se invece, vuoi inserire un capo originale nel tuo abbigliamento sportivo, abbiamo trovato per te la felpa Soccer Track che si ispira alle felpe delle divise sportive e ha un’estetica cool che non tralascia il comfort. Il tessuto con tecnologia Dri-FIT in misto cotone e poliestere ti mantiene asciutta mentre ti alleni: ideale in inverno.

Offerta Nike Soccer Track La felpa sportiva

La T-shirt Nike Dri-FIT cambierà il tuo modo di allenarti e le maglie da comprare in sconto

Che sia estate o inverno le t-shirt sono il capo che usiamo maggiormente quando ci alleniamo o sotto un cardigan o una felpa. Se a questo aggiungiamo che i modelli della Nike sono perfetti anche per un look casual, il Black Friday è l’occasione che stavamo aspettando per ampliare la nostra collezione

Le t-shirt da avere nel guardaroba sportivo e non scelti dalla redazione

Compra qui la Nike Dri-FIT Academy

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Su Amazon le t-shirt della Nike non mancano ma noi ci siamo fatte convincere da quelle con tecnologia Dri-FIT che facilita la traspirazione e mantiene la pelle asciutta anche dopo ore di allenamento.

Rimanendo sul classico, ma solo per quanto riguarda il modello, abbiamo selezionato per te la Academy che si caratterizza per linee pulite, minimal come le classiche t-shirt. Il punto di forza è il colore, per affrontare il grigiore dell’inverno abbiamo scelto quella gialla, ma tu puoi spaziare dal verde al blu se vuoi un capo evergreen.

Offerta Nike Academy La t-shirt classica

Il secondo modello che abbiamo selezionato è una canotta leggera e morbida così da adattarsi a qualsiasi momento grazie anche alla silhouette slim. Il materiale elastico si asciuga rapidamente mentre il dettaglio sulla spalla dà un twist in più alla canotta.

Offerta Nike One La canotta elegante

I pantaloni Nike sportivi sono il capo da avere insieme ai leggings e agli shorts in offerta

Un’altra categoria che merita di essere presa in considerazione durante il Black Friday è quella dei pantaloni sportivi: comodi e pratici sono quel capo da indossare se vuoi uno stile rilassato e curato anche se sei a casa.

I pantaloni versatili scelti dalla redazione

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Che sia in casa, palestra o semplicemente quando vogliamo avere un look poco impegnativo, i pantaloni sportivi della Nike sono un certezza che non ci delude mai. Realizzati in morbido tessuto felpato, hanno il fondo elasticizzato e la vita regolabile con coulisse. Praticamente tutto quello di cui hai bisogno per sentirti comoda e cool.

Offerta Nike pantaloni I pantaloni sportivi

Li puoi usare per allenarti o per il tempo libero, i leggings della Nike grazie al tessuto elasticizzato si adattano a ogni silhouette senza stringere, anzi accompagnando il movimento.

Offerta Nike leggings I pantaloni per lo sport e il tempo libero

Vuoi avere un guardaroba per tutto l’anno? Abbiamo trovato per te l’acquisto da fare ora e sfruttare nei prossimi mesi: gli shorts. Morbidi e dotati di tecnologia Nike Dri-FIT ti mantengono asciutta e a tuo agio in tutte le fasi dell’allenamento.

Offerta Nike pantaloncini Gli shorts freschi e traspiranti

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