Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna

Le mamme (e papà) vip del 2020

Mario Biondi è diventato papà per la nona volta. Il cantante ha annunciato su Facebook la nascita della piccola Mariaetna arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario. “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna – ha scritto l’artista, pubblicando la prima foto della neonata -. Romina è stata meravigliosa”. Originario di Catania e famoso in tutto il mondo, Biondi – vero nome Mario Ranno – ha sempre protetto la sua privacy.

Molto riservato, può contare sull’affetto e il sostegno di una famiglia numerosa. In passato ha vissuto una lunga relazione con una donna lontana dal mondo dello spettacolo, Monica, da cui ha avuto sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Nel 2015 ha annunciato la nascita del settimo figlio, Mia, frutto dell’amore per Giorgia Albarello, ex Miss Italia 2007. Un anno dopo è arrivato Mil, suo ottavo figlio, nato dal legame con la nuova compagna. La piccola è nata a poche ore di distanza da Mia, la primogenita di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Qualche tempo fa, ospite di C’è tempo per, Mario Biondi aveva parlato dell’arrivo di Mariaetna. “I figli? Sono loro che hanno me, è questa la verità, sono io loro proprietà, sono al loro servizio, sono il capo di questo piccolo mondo – aveva rivelato -. Finora erano 4 maschi e 4 femmine, adesso nasce Maria Etna, come il vulcano. Io e la mia compagna stiamo facendo una mattata, vorremmo farla nascere sotto al vulcano, a Catania, una città a cui sono legato dalla vita, sono catanese dall’anno Mille”.

Mario Biondi aveva poi parlato dei suoi figli: il più grande ha 24 anni e la più piccola pochi giorni. Proprio come era accaduto a lui in passato, anche i figli dell’artista sono appassionati di musica e hanno deciso di seguire le orme del famosissimo papà. “A tutti piace la musica – aveva rivelato Biondi, ospite dello show Rai con Anna Falchi -. I due più grandi, che hanno 24 e 22 anni, hanno già alle spalle due tournée con Renato Zero e una con me, mentre altri due più giovani, di 12 e 13 anni, sono già produttori di trap”. Infine il cantante aveva svelato il significato del nome della sua nona figlia: “Il nome che abbiamo scelto è per ricordare la nonna della mia compagna, che si chiamava Maria, a cui abbiamo deciso di aggiungere Etna”.