“La ricchezza vera di un uomo sono i suoi figli” diceva il grande regista Francis Ford Coppola e, da questo punto di vista, Mario Biondi si posiziona nella top ten degli uomini più ricchi del paese. Il talentuoso cantante vanta una numerosissima famiglia: 9 figli, da 4 donne diverse, un nuovo bebè in arrivo e un matrimonio appena celebrato.

Mario Biondi, una famiglia da record

Lui li chiama “la mia tribù, il piccolo paese o la delegazione”. E non esagera, perché Mario Biondi di figli ne ha davvero parecchi. Papà per ben 9 volte, il cantante si prepara addirittura all’arrivo del decimo bambino: “So che è una scelta non comune, siamo in un’epoca molto autoreferenziale, dedicata a noi stessi, in cui si preferisce divertirsi, andare in vacanza, fare altro. Nella mia mentalità ho scoperto che non sono fatto così” ha dichiarato al Corriere della Sera.

9 figli saranno decisamente impegnativi da gestire, ma Biondi ribadisce: “Vivo anche io la mia vita e ci tengo a dire che non faccio sacrifici per vivere i miei figli, li faccio perché voglio vivere i miei figli”. Seppur, ahinoi come in quasi tutte le famiglie italiane, è la mamma ad avere la maggior responsabilità. Le mamme, nel caso di Biondi, che ha avuto 9 figli da 4 donne diverse. “La parte materna è fondamentale. Io sono un papà che lavora, si prende cura e mantiene tutti, ma le madri hanno più responsabilità di me naturalmente”.

Una famiglia davvero allargata dove, ovviamente, non mancano “discussioni, litigi, sguardi, battutine ed è normale. Ma l’importante è restare sempre entro un livello civile. Loro si chiamano fratelli, non ci sono fratellastri”. E nel fine settimana si riesce anche a riunire l’intera tribù: “Poi crescendo stanno diventando tutti più indipendenti e hanno tanto da fare. Quindi magari qualche domenica arrivano in cinque e non in nove”.

Il più grande dei figli di Mario Biondi ha 26 anni e studia per diventare magistrato. La seconda e la terza lavorano già, una come grafica e l’altra come modella. E le due ragazze più grandi della famiglia hanno ereditato la passione per la musica dal papà e sono reduci da una tournée con Renato Zero.

Mario Biondi, sposo maturo

Se si è gettato fin da giovane nelle gioie della paternità, Mario Biondi ha impiegato un po’ di tempo per arrivare all’altare. Il primo matrimonio è arrivato a 52 anni, nel 2023, con Romina, la madre dei suoi ultimi due figli con cui il cantante convive da dieci anni: ”Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo. È stata una scelta ponderata, non sono più un ragazzino: sono pronto”.

La novella sposa è in dolce attesa e, a marzo 2024, darà alla luce il decimo figlio di Mario Biondi. L’annuncio il cantante lo ha dato in diretta tv, di fronte a una sorpresa Geppi Cucciari: “Sei un po’ un patrimonio dell’Unesco della musica e del testosterone”.