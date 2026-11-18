Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Amazon Il Calendario dell'Avvento di gioielli è la coccola chic da dedicarsi fino a Natale

L’attesa del Natale non sarebbe una vera attesa senza il tradizionale calendario dell’avvento. E se vi va di averne uno che non sia solo perfettamente in mood con la magia che caratterizza questo periodo, ma che sia anche una vera sorpresa ogni giorno, ecco che il calendario dell’Avvento Purelei è quello che fa per voi. Uno scrigno di tesori, di piccoli gioielli che illumineranno queste settimane in attesa del Natale e anche chi, giorno dopo giorno, potrà indossarli e aggiungere al proprio look un accessorio sempre diverso e di vera classe.

Un calendario dell’avvento perfetto da regalare a chi amate, a una sorella, alla migliore amica, alla fidanzata o moglie ma anche da regalare a se stesse, e che trovate in super sconto per questo Black Friday. Dopo tutto perché non farsi un dono natalizio anticipato che ne contiene 24?

Offerta Purelei Il calendario dell’Avvento che dona un tocco di ricercatezza al vostro stile

Cosa contiene il calendario dell’Avvento Purelei?

Una selezione di gioielli, quelli più amati e scelti con cura, ideali per chi ama cambiare stile ma avendo sempre un punto di riferimento su cui creare ogni giorno outfit diversi. Ma che sono perfetti anche per chi ha uno stile definito, donandogli quel tocco di luce che cambia a seconda del gioiello scelto e che rende unico ogni look.

Un calendario dell’Avvento di gioielli, ricco di bellissimi accessori e che vi permette di scegliere quello che preferite in quel momento, senza troppi pensieri ma con la certezza di avere sempre addosso un particolare di qualità e che eleva il vostro stile.

24 accessori diversi, realizzati in acciaio inox e tutti placcati in oro 14 K o 18 K, pronti per essere scoperti dal primo dicembre alla vigilia di Natale:

6 collane;

7 bracciali;

7 paia orecchini;

3 anelli;

1 ciondolo.

Dietro ogni finestrella del calendario dell’Avvento Purelei trovate un gioiello diverso, ma sempre ispirato alle Hawaii, che vi permette di indossare un accessorio unico e particolare, giorno dopo giorno e fino a Natale, abbinandoli a ogni look, da quelli più casual a quelli più eleganti per la sera, ma anche per il classico veglione della vigilia.

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Il regalo da fare e da farsi per aspettare il Natale con eleganza e un tocco chic

Perché avere il calendario dell’Avvento Purelei

Dei gioielli che, oltre a essere bellissimi, sono anche di altissima qualità, che restano integri nel tempo e che non perdono ne brillantezza ne colore, nemmeno se li utilizzate ogni giorno. Accessori che fanno la differenza con ogni look, anche quelli più basic e minimali, aggiungendo quella punta di luce che illumina anche un outfit total black, e ovviamente anche voi.

Gioielli da portare singolarmente ma che si prestano benissimo a essere indossati in layering, abbinandosi tra loro armoniosamente anche grazie al fatto che seguono tutti la stessa ispirazione, e giocando con le lunghezze e con le dimensioni, esattamente come fareste con degli abiti o con qualsiasi altro gioiello.

Dei gioielli che non sono solo belli da vedere ma che sono anche:

delicati sulla pelle;

realizzati con materiali di alta qualità;

durevoli, impermeabili e resistenti nel colore:

E tutti ispirati alle Hawaii, portando un tocco esotico in questo periodo di attesa e al vostro look, ma sempre con la massima raffinatezza ed eleganza come solo Purelei sa avere.

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