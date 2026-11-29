Il nome può determinare la personalità di chi lo porta e influire anche sul giudizio che gli altri hanno di lui. È la teoria dietro la psicologia dei nomi

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iStock Donna mostra il proprio nome

Tutte le Giulia sono testarde, tutti i Luca sono simpatici e ogni Andrea è determinato e ambizioso. Semplici pregiudizi? Sì, ma con un fondo di verità. Il nome è il nostro biglietto da visita e influisce sulla percezione che gli altri hanno di noi. Ma, in modo inconscio, ci porta anche a compiere determinate scelte e assumere certi atteggiamenti. È la teoria dietro la psicologia dei nomi, secondo cui ogni appellativo è simbolo di caratteristiche ben precise.

Finiamo per assomigliare al nostro nome

Quando conosciamo una nuova persona, il nome è la prima informazione che riceviamo e su quella costruiamo la prima impressione. Di norma si tende a pensare in positivo di chi ha nomi e cognomi dal suono semplice e famigliare, mentre i suoni insoliti o di difficile pronuncia suscitano maggiore diffidenza.

Il nome può suggerire una certa provenienza geografica, l’età, l’ambiente sociale e persino la personalità. Ci sono nomi che suonano autorevoli, altri teneri o simpatici: non è detto che chi lo porta possieda davvero quelle caratteristiche, ma si tende a pensare di sì. E lo conferma la scienza.

Un ricerca pubblicata nel 2017 sul Journal of Personality and Social Psychology, dal titolo We look like our names, ha chiesto di associare un volto sconosciuto al nome corretto. E, soprendibilmente, l’esperimento è riuscito nella maggior parte dei casi. Ogni nome porta con sé uno stereotipo, un’aspettativa sociale e le persone finiscono per adeguarvisi. Così le Serena si assomiglieranno un po’ tutte, se non nei tratti somatici per espressione e acconciatura, e lo stesso vale per i Luigi o le Cristina.

Name-letter effect: il nome è una profezia che si autoavvera

Il Journal of Personality and Social Psychology ha analizzato la psicologia dei nomi da diversi punti di vista. Tra i risultati più curiosi c’è la scoperta del cosiddetto name-letter effect, per cui tendiamo a sviluppare una preferenza inconsapevole per le lettere che compongono il nostro nome, le iniziali in particolare.

Da qui si sviluppa il concetto di implicit egotism, secondo il quale il legame positivo con il nostro nome (e le sue lettere) può influire sulle scelte di vita. Una ricerca pubblicata nel 2023 mostra le associazioni tra l’iniziale del nome e la professione intrapresa, o la città in cui vivere. Se ti chiami Maria, insomma, è possibile che finisca per vivere a Milano e lavorare come macellaia. Se il tuo nome è Federica potresti trasferirti a Firenze e fare la fioraia.

Le Francesca indipendenti, i Marco tranquilli: i luoghi comuni più diffusi

C’è chi giura di non aver mai conosciuto una Giulia che non fosse testarda, chi associa il nome Luca a una persona allegra e socievole e chi è convinto che gli Andrea abbiano tutti una naturale predisposizione per il comando. Si tratta di nient’altro che stereotipi ma così diffusi da poter essere considerati quasi una verità.

Le Francesca, ad esempio, sono spesso descritte come donne dal carattere forte, indipendenti e con le idee ben chiare. Le Martina hanno la fama di essere determinate, competitive e un po’ permalose; mentre le Federica sono associate a un’indole precisa, razionale e metodica.

Tra i nomi maschili, Marco è collegato a un carattere estroverso e a una certa faccia tosta. Matteo è una persona tranquilla e affidabile, i Simone al contrario nascondono un temperamento ironico e un pizzico di irrequietezza.