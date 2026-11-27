La sua storia è antichissima ed è spesso legata a uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, ma i Virgilio sono tanti e sono amati ancora oggi. Ecco perché

123RF Il significato del nome Virgilio

Se avete un Virgilio in famiglia, oggi fategli gli auguri, perché il 27 novembre è il suo onomastico. E scommettiamo che ne conoscete almeno uno: il nonno di un’amica, il vicino del terzo piano, quel professore di lettere che vi faceva tradurre l’Eneide. Il nome Virgilio ha più di duemila anni sulle spalle e li porta benissimo. È uno dei nomi maschili più antichi che usiamo ancora, vi raccontiamo da dove arriva e perché le famiglie italiane continuano a sceglierlo.

Significato e origine del nome Virgilio

Sul significato del nome Virgilio gli studiosi sanno poco: viene dalla gens Vergilia, una famiglia romana, e con ogni probabilità ha radici etrusche. Il resto si è perso per strada.

Chi l’ha reso famoso, invece, lo sappiamo tutti. Publio Virgilio Marone nacque il 15 ottobre del 70 a.C. ad Andes, vicino a Mantova. Secondo la tradizione quel villaggio sorgeva dove oggi c’è Borgo Virgilio, e il nome del comune è chiaramente dedicato a lui. Scrisse le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide, ed era così timido e riservato che a Napoli gli avevano affibbiato il soprannome di Parthenias, più o meno “il verginello”.

Nel Medioevo il nome cambiò anche grafia, da Vergilius a Virgilius. Forse per colpa di quel soprannome (virgo, in latino, è la vergine), forse per virga, la bacchetta magica. Sì, perché nel frattempo il poeta era diventato anche un mago, almeno nelle leggende napoletane. Si raccontava che avesse murato un uovo nelle fondamenta di Castel dell’Ovo e che, il giorno in cui si fosse rotto, per Napoli sarebbero stati guai seri.

Poi è arrivato Dante, che nella Divina Commedia se l’è preso come guida per attraversare Inferno e Purgatorio. Da lì viene il modo di dire “fare da Virgilio”, cioè accompagnare qualcuno quando la strada si complica.

Quando si festeggia l’onomastico di Virgilio

Il santo di oggi è San Virgilio di Salisburgo, e la sua storia vale due righe. Era un monaco irlandese, si chiamava Fergal e verso il 743 partì per la Terra Santa. Si fermò in Baviera e ci rimase, diventando vescovo di Salisburgo. Lo chiamavano “il Geometra”, e già nell’VIII secolo era convinto che la Terra fosse rotonda, cosa che gli costò qualche discussione accesa con San Bonifacio. Morì proprio un 27 novembre, nel 784.

Perché questo nome sia arrivato fino a noi è facile da capire. Gli italiani ci sono affezionati perché solitamente si eredita dal nonno e si passa al primo nipote maschio. E porta con sé l’idea di qualcuno che ti accompagna, tanto che negli anni Novanta uno dei primi portali internet italiani si chiamò proprio Virgilio.

Noi però abbiamo un debole anche per un altro Virgilio. Virgilio Savona era la mente musicale del Quartetto Cetra e il 19 agosto 1944, in piena guerra, sposò la cantante Lucia Mannucci. Furono gli amici a spingerli all’altare, per regalare a tutti un po’ di allegria, e alla cerimonia Natalino Otto si mise a fischiettare mentre il prete lo guardava storto. Lucia raccontò poi di essersi innamorata in segreto, perché Virgilio le era sembrato subito il più simpatico del gruppo. Tre anni dopo il Quartetto cercava un uomo per sostituire Enrico De Angelis, e fu lei a candidarsi. La presero. Lucia e Virgilio sono rimasti insieme, sul palco e nella vita, fino al 2009. Sessantacinque anni. Se vi serviva un motivo in più per fare gli auguri a un Virgilio, eccolo qui.