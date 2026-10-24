Guendalina Canessa, l’ex gieffina travolta dalle polemiche per il suo ultimo (costosissimo) acquisto

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Guendalina Canessa

Un regalo importante, mostrato con orgoglio e finito nel giro di poche ore al centro delle polemiche. Guendalina Canessa ha condiviso sui social il suo nuovo orologio di lusso, un acquisto che per lei rappresenta una soddisfazione personale ma che ha fatto discutere soprattutto per il suo costo.

Travolta dalla polemica nata sui social, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di rispondere direttamente alle critiche spiegando la sua versione dei fatti, specificando anche quando aveva comprato il prezioso accessorio.

Guendalina Canessa mostra il nuovo Rolex: è polemica

La “pietra” dello scandalo è un costosissimo Rolex GMT-Master in oro bianco 18 carati, un modello particolarmente prezioso anche per la presenza di diamanti e pietre colorate. Secondo le valutazioni riportate da diverse testate, il suo prezzo potrebbe collocarsi in una fascia compresa tra 80mila e 130mila euro.

Una cifra che non è passata inosservata, soprattutto dopo che Guendalina Canessa ha deciso di condividere pubblicamente il suo entusiasmo per l’auto-regalo. “Comprato con i miei soldi, che soddisfazione”, ha scritto sui social, trasformando l’acquisto in un traguardo personale da festeggiare con chi la segue.

A confermare quanto tenga al nuovo acquisto è stata la stessa ex gieffina, che subito dopo averlo mostrato ha spiegato di averlo depositato in banca. Una scelta dettata evidentemente dal valore dell’orologio, destinato quindi a essere custodito con particolare attenzione più che indossato nella vita di tutti i giorni.

Le critiche e la replica

A far discutere, però, non è stato soltanto il prezzo dell’accessorio. Alcuni utenti hanno infatti considerato decisamente poco opportuno condividere un acquisto simile proprio in questi giorni segnati da tensioni e proteste in tutta Italia e, in generale, dalle difficoltà economiche di gran parte della popolazione.

La showgirl ha scelto di non ignorare i commenti e ha spiegato la sua posizione direttamente nelle storie. “Ho ricevuto delle critiche per il regalo che mi sono fatta”, ha detto, riconoscendo che una parte del pubblico aveva trovato discutibile il momento scelto per mostrarlo.

Canessa ha però precisato che l’acquisto risaliva a prima delle proteste. “Quell’orologio io l’ho comprato prima del fattaccio delle manifestazioni al Sud, dei supermercati vuoti, delle vetrine spaccate”, ha raccontato, aggiungendo poi: “Mi sarei sentita in colpa a comprarlo in un momento del genere”.

Una risposta con cui ha cercato di chiarire soprattutto il contesto, senza fare marcia indietro sul regalo che si è concessa.

Guendalina Canessa e il rapporto con il lusso

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, da anni Guendalina Canessa condivide sui social una parte molto ampia della sua quotidianità, dallo stile personale ai viaggi, fino ai momenti familiari e sentimentali. Il suo pubblico è quindi abituato a vedere anche il lato più glamour della sua vita.

Questa volta, però, un oggetto di lusso comprato nel momento sbagliato ha trasformato una semplice storia Instagram in un tema molto più discusso. Da una parte chi difende il diritto di spendere liberamente il proprio denaro, dall’altra chi considera certe ostentazioni poco adatte al clima del momento.

Lei, da parte sua, sembra aver scelto una linea chiara: godersi l’acquisto, spiegare la tempistica e andare avanti. Il Rolex resta al sicuro, mentre la discussione sui social continua.