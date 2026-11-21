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Guendalina Tavassi lascia la Casa del Grande Fratello Vip per “motivi personali”. A comunicarlo la produzione del reality di Canale 5 che sui social ha pubblicato un breve messaggio in cui annunciava l’uscita della concorrente dal bunker di Cinecittà.

Guendalina Tavassi lascia la Casa del GF Vip

“Guendalina Tavassi ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali”, si legge nel messaggio apparso sul profilo ufficiale del GF Vip. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma in tantissimi hanno commentato il post dello show condotto da Ilary Blasi ipotizzando che Guendalina Tavassi sia uscita per sottoporsi a dei controlli medici dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra.

Nelle ore precedenti alla sua uscita infatti la concorrente, durante un momento di goliardia, si era lanciata ad abbracciare Giulia Provvedi, ma le due avevano perso l’equilibrio ed erano cadute rovinosamente a terra.

“Secondo me dovevano portarla subito a fare accertamenti perché ha preso una botta fortissima in testa”, ha scritto qualcuno su X. “Non sono motivi personali ma di salute e di controlli, la caduta l’abbiamo vista tutti”, ha aggiunto un altro utente. E poi ancora: “Speriamo nulla di grave la botta è stata forte”.

Per ora non è dato sapere cosa sia accaduto. Di certo nelle prossime ore ne sapremo qualcosa di più. Guendalina Tavassi ha infatti lasciato solo momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip e dovrebbe presto tornare. Dopo settimane di reclusione, fra liti, nomination e discussioni, mancano ormai pochi giorni alla fine del reality condotto da Ilary Blasi. La puntata della semifinale – che è slittata – andrà in onda il 23 novembre 2026, mentre la finale dovrebbe andare in scena il 27 novembre.

La lite con Valeria Marini e l’intervento di Ilary Blasi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi era finita al centro delle polemiche per una lite piuttosto accesa scoppiata in diretta con Valeria Marini. Tutto era partito da una lite per il bagno con la showgirl sarda infastidita dal tempo trascorso dalla concorrente in quella zona della casa.

“Ho spiegato di avere una patologia – aveva ribattuto Guendalina -, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa”. A quel punto Valeria Marini aveva lanciato un’accusa ben precisa: “Guendalina ha bestemmiato”, aveva detto, segnalando un comportamento che, come ben sappiamo, da regolamento causa l’immediata espulsione dal reality.

“Io non ho mai bestemmiato in vita mia – aveva risposto Guendalina, infuriandosi -. Tu sei una bugiarda, dici bugie e queste cose gravi, mi hai dato della pazza schizofrenica. Se si inventa queste cose io me ne vado”.

Valeria Marini aveva però continuato ad accusare Guendalina Tavassi, provocando uno scontro piuttosto acceso. A riportare ordine era stata Ilary Blasi che era intervenuta sulla questione, facendo chiarezza sulla presunta bestemmia.

“Abbiamo verificato – aveva spiegato -. Non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria, non c’è un filmato, un video o un audio in cui si senta quello che sta sostenendo Valeria. Ripeto, abbiamo verificato ma noi non l’abbiamo trovato”.