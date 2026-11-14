Il Principe Sverre Magnus si confessa: “La mia vita sentimentale? Va male”

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Sverre Magnus Sverre Magnus

Il Principe Sverre Magnus non è particolarmente incline a parlare della propria vita privata, ma questa volta ha lasciato spazio a una breve confessione. Almeno sul fronte sentimentale, ha raccontato, le cose non stanno andando come vorrebbe. “Va male”, ha risposto a proposito di una domanda sulla sua vita sentimentale.

Una confessione breve e diretta che lascia intuire come, dopo la conclusione della relazione con Amalie Giæver Macleod, non ci siano stati grossi cambiamenti. Le novità in questo periodo riguardano più che altro il trasferimento all’estero e l’inizio di un percorso universitario che lo sta portando a costruire una quotidianità sempre più autonoma.

La storia con Amalie Giæver Macleod

La confessione che il Principe Sverre Magnus ha rilasciato al quotidiano norvegese VG, riporta l’attenzione sulla relazione con Amalie Giæver Macleod, la giovane norvegese con cui è stato legato dal 2023 al 2026. Una storia che era finito spesso sotto i riflettori, soprattutto per la presenza di Amalie in alcune occasioni importanti per la famiglia reale.

Nell’agosto 2024, per esempio, la ragazza aveva accompagnato Sverre Magnus al matrimonio della zia, la Principessa Märtha Louise, con Durek Verrett, celebrato a Geiranger. In seguito era stata avvistata anche durante alcuni appuntamenti legati alle iniziative culturali della Regina Mette Marit, mostrando una certa familiarità con l’ambiente della famiglia reale. Insomma, sembrava perfettamente inserita e, secondo le indiscrezioni circolate sulla stampa norvegese, Amalie era stata anche invitata a trascorrere le vacanze estive del 2025 con Re Haakon e la Regina Mette Marit a bordo dello yacht reale.

Sverre e Amalie si erano trasferiti insieme a Milano, dove lei aveva iniziato a frequentare l’Università Bocconi, mentre lui aveva inaugurato la sua carriera da imprenditore varando una sua prima società di produzione. Tra loro sarebbe finita prima del trasferimento del principe a Lisbona, ma i due non hanno mai fornito dichiarazioni ufficiali sulla separazione.

La nuova vita del Principe Sverre Magnus a Lisbona

Oggi il Principe Sverre Magnus vive a Lisbona, dove frequenta il Forward College, lo stesso istituto scelto dall’Infanta Sofia di Spagna per i suoi studi. Niente più di una coincidenza, ma che inevitabilmente mette sotto i riflettori i due giovani reali, entrambi alle prese con un’esperienza universitaria lontana dai rispettivi Paesi e dalle consuetudini di corte.

Il fatto che condividano lo stesso ambiente accademico ha alimentato la curiosità sulla loro frequentazione, anche se non ci sono notizie di un particolare legame tra i due. Sverre Magnus studia Business Management e sembra intenzionato a vivere questa parentesi portoghese come un normale studente ventenne. Abita in un alloggio condiviso, cucina insieme ai coinquilini e si confronta con le difficoltà degli esami, che ha ammesso di non stare affrontando nel migliore dei modi. Con la consueta ironia, ha raccontato di impegnarsi, pur senza ottenere per il momento i risultati sperati. Oggi quindi la priorità sembrano gli studi, almeno in apparenza. Con il suo fascino da giovane principe e la popolarità di cui gode, è difficile immaginare che Sverre Magnus resterà single ancora a lungo: le occasioni per incontrare qualcuno di speciale, tra università e vita internazionale, di certo non gli mancheranno.