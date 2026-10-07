Mette-Marit, la Regina di Norvegia sparisce con uno stipendio da 3 milioni di euro

Mette-Marit di Norvegia scompare dall’agenda reale e in Norvegia fa discutere la cifra milionaria destinata alla Regina e a suo marito, Re Haakon

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IPA Mette-Marit di Norvegia

Mette-Marit di Norvegia si ferma. La nuova Regina di Norvegia sparisce dalla scena pubblica: sarà lontana da eventi e impegni pubblici per mesi. Ma, nonostante il lungo stop dovuto a problemi di salute, continuerà a percepire un regolare stipendio, la cui cifra sta già facendo discutere.

Mette-Marit si ferma, la Regina di Norvegia è ancora malata

“Sua Maestà la Regina è ancora in fase di riabilitazione dopo il trapianto di polmone e, in linea di principio, non avrà alcun programma ufficiale fino alla prossima estate”, ha fatto sapere la corte norvegese con una nota.

Mette-Marit, 53 anni, convive da anni con una fibrosi polmonare cronica, diagnosticata nel 2018. Il progressivo peggioramento delle sue condizioni aveva portato qulche mese fa all’inserimento in lista d’attesa per un trapianto e successivamente all’intervento, eseguito all’Ospedale Nazionale di Oslo.

Dopo le dimissioni, la Regina era riuscita a tornare in pubblico in alcune occasioni particolarmente importanti per la famiglia, come i funerali di Harald, suo suocero. La piena ripresa dell’attività istituzionale, però, è stata frenata dalle complicazioni respiratorie e da un’infezione. Il percorso di riabilitazione, del resto, era stato annunciato come lungo e accompagnato da controlli particolarmente attenti.

Da qui la drastica decisione: nessun ritorno stabile agli impegni, almeno fino alla prossima estate. Nel frattempo sarà il marito, Re Haakon a portare avanti buona parte dell’agenda della Corona, affiancato dagli altri membri della famiglia.

Quanto guadagnano i reali di Norvegia, lo stipendio di Haakon e Mette-Marit

Lo stop di Mette-Marit coincide con la presentazione della proposta di bilancio norvegese per il 2027. Una cifra che sta facendo discutere: Haakon e la moglie dovrebbero ricevere congiuntamente 30,9 milioni di corone norvegesi, quasi 3 milioni di euro, come assegnazione annuale finanziata dallo Stato ed esentasse.

La cifra è superiore ai 16,2 milioni di corone destinati l’anno precedente a Re Harald e alla Regina Sonja. L’aumento, a quanto pare, si inserisce nella riorganizzazione economica della monarchia seguita al cambio sul trono.

La parte più consistente della somma sarebbe destinata al funzionamento della Corte, dal personale all’organizzazione delle attività istituzionali. Altri fondi sarebbero previsti per i viaggi ufficiali all’estero. Che però Mette-Marit non farà, almeno per qualche mese.

Una cifra, tra l’altro, che non renderebbe felici i sudditi. Secondo un recente sondaggio, quattro norvegesi su dieci giudicherebbero eccessiva l’assegnazione prevista per la nuova coppia reale.

Ingrid Alexandra prende il posto lasciato vuoto dalla madre

L’assenza prolungata di Mette-Marit avrà inevitabilmente conseguenze anche sugli equilibri della famiglia reale. L’erede al trono Ingrid Alexandra, 22 anni, dovrebbe assumere un ruolo pubblico ancora più visibile nei prossimi mesi. Di recente ha preso il posto della Regina nel primo discorso del padre in Parlamento.

Quando le condizioni della madre sono peggiorate la Principessa ha messo in stand by gli studi in Australia per tornare a casa. A febbraio dovrebbe rientrare a Sydney ma non c’è ancora nulla di deciso considerati gli ultimi imprevisti.

Nonostante i suoi 89 anni, pure la Regina Sonja continuerà a svolgere incarichi ufficiali in rappresentanza della Corona. Per Haakon si prospetta quindi un periodo nel quale dovrà sostenere gran parte del peso istituzionale mentre la moglie prosegue il recupero.